Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

It’s no secret that the fashion industry still largely struggles with inclusivity toward bodies. Today, it’s up to the models, influencers and photographers to spark change and rewrite the rules. Many of them are tirelessly doing exactly that.
Two best friends and social media creators named Denise Mercedes and Maria Castellanos went viral for their “Style Not Size” project which promotes body positivity a couple of years ago. Today, they continue to spread their message, saying that nobody should be confined to what society tells us is the correct thing to wear for specific sizes.
So they’re taking this approach to daily life and the streets of New York, where the duo is putting the same outfit on their different body types. The result is both empowering and normalizing, urging society to get rid of the outdated notion of the “wrong” clothes for the “wrong” bodies.
Scroll down for the most recent Style Not Size looks, upvote your favorite ones and be sure to check out more of the duo’s fashion inspiration in our previous posts here, here, and here.
Denise: DeniseMercedes.com | TikTok | Instagram | Facebook | Twitter
Maria: Instagram | TikTok | YouTube
#1
Image source: denisemmercedes
#2
Image source: denisemmercedes
#3
Image source: denisemmercedes
#4
Image source: denisemmercedes
#5
Image source: denisemmercedes
#6
Image source: denisemmercedes
#7
Image source: denisemmercedes
#8
Image source: denisemmercedes
#9
Image source: denisemmercedes
#10
Image source: denisemmercedes
#11
Image source: denisemmercedes
#12
Image source: denisemmercedes
#13
Image source: denisemmercedes
#14
Image source: denisemmercedes
#15
Image source: denisemmercedes
#16
Image source: denisemmercedes
#17
Image source: denisemmercedes
#18
Image source: denisemmercedes
#19
Image source: denisemmercedes
#20
Image source: denisemmercedes
#21
Image source: denisemmercedes
#22
Image source: denisemmercedes
#23
Image source: denisemmercedes
#24
Image source: denisemmercedes
#25
Image source: denisemmercedes
#26
Image source: denisemmercedes
#27
Image source: denisemmercedes
#28
Image source: denisemmercedes
#29
Image source: denisemmercedes
#30
Image source: denisemmercedes
Follow Us