Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

by

It’s no secret that the fashion industry still largely struggles with inclusivity toward bodies. Today, it’s up to the models, influencers and photographers to spark change and rewrite the rules. Many of them are tirelessly doing exactly that.

Two best friends and social media creators named Denise Mercedes and Maria Castellanos went viral for their “Style Not Size” project which promotes body positivity a couple of years ago. Today, they continue to spread their message, saying that nobody should be confined to what society tells us is the correct thing to wear for specific sizes.

So they’re taking this approach to daily life and the streets of New York, where the duo is putting the same outfit on their different body types. The result is both empowering and normalizing, urging society to get rid of the outdated notion of the “wrong” clothes for the “wrong” bodies.

Scroll down for the most recent Style Not Size looks, upvote your favorite ones and be sure to check out more of the duo’s fashion inspiration in our previous posts here, here, and here.

Denise: DeniseMercedes.com | TikTok Instagram | Facebook | Twitter

Maria: Instagram TikTok | YouTube

#1

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#2

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#3

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#4

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#5

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#6

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#7

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#8

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#9

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#10

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#11

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#12

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#13

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#14

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#15

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#16

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#17

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#18

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#19

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#20

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#21

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#22

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#23

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#24

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#25

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#26

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#27

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#28

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#29

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

#30

Two Friends Show How The Same Clothes Look On Their Different Bodies (30 New Pics)

Image source: denisemmercedes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Cat’s Face Perfectly Shows How It Feels To Be A New Mother
3 min read
Nov, 11, 2025
Rosario Dawson to Return as Claire Temple in ‘Daredevil’ & ‘Iron Fist’
3 min read
Jan, 8, 2018
Hey Pandas, Tell Me You’re A Parent Without Telling Me You’re A Parent
3 min read
Nov, 16, 2025
The Way This 87 Y/O Grandpa Reacts Every Time His Granddaughter Comes To Visit Him Goes Viral
3 min read
Nov, 13, 2025
23 Funny Coronavirus Facts And Thoughts By My Bull Terrier Claire
3 min read
Nov, 14, 2025
Artist Merges Two Celebrities Into One Creating Mashups That Confuse Many (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.