This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

by

Our social media feeds often contain much more than just innocent puns and juicy innuendo. If we keep our eyes open, every now and then, we can notice important social topics popping up alongside funny relatable TikToks and mind-bending Twitter threads.

Even more so if we follow accounts that are consciously trying to make statements and spark discussions. Like the Instagram page ‘Nasty Feminism.’

Calling itself a “leftist activism-based” online project, it unapologetically shares hot takes on a wide variety of issues, ranging from racism to migration and everything in between. Here are a few of their most popular posts.

More info: Instagram | Twitter

#1

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#2

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#3

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#4

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#5

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#6

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#7

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#8

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#9

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#10

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#11

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#12

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#13

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#14

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#15

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#16

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#17

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#18

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#19

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#20

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#21

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#22

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#23

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#24

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#25

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#26

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#27

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#28

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#29

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#30

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#31

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#32

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#33

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#34

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#35

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#36

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#37

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#38

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#39

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#40

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#41

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#42

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#43

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#44

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#45

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#46

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#47

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#48

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#49

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

#50

This Feminist Instagram Page Shares The Most Accurate Posts That Depict The Problems With Our Society (50 Pics)

Image source: nastyfeminism

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 People Share The Most Extreme Cases Of Helicopter Parenting That They’ve Witnessed
3 min read
Nov, 16, 2025
The All-Time Best Thriller TV Shows: A Passionate Analysis
3 min read
May, 20, 2018
30 Best And Worst Celebrity Lookalikes From This UK-Based Celebrity Lookalike Agency
3 min read
Nov, 14, 2025
Alex Trebek Mocks Contestants Lack of Football Knowledge
3 min read
Feb, 3, 2018
50 Times People Documented Animal ‘If I Fits, I Sits’ Examples In Real Life
3 min read
Nov, 16, 2025
Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 Season 5 Episode 13 Review: “La Po’ino (Doomsday)”
3 min read
Jan, 31, 2015
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.