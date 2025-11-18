30 Times Old Dolls Got Another Life And Down-To-Earth Look By This Artist

Tree Change Dolls is a unique project created by Sonia Singh, an artist from Tasmania. The project focuses on recycling old and forgotten dolls, giving them a new down-to-earth style. Sonia works with popular Bratz Dolls, completely transforming their appearance to a more natural look, free from exaggerated makeup and excessive glam. These revitalized dolls are then sold in Sonia’s Etsy shop, bringing joy to their new owners.
Scroll down to see the latest dolls created by this Tasmanian artist. If you’re interested in exploring more of Sonia’s work with Tree Change Dolls, you can check out our previous Bored Panda post.
More info: Instagram | treechangedolls.tumblr.com | Etsy | Facebook
#1
Image source: treechangedolls
#2
Image source: treechangedolls
#3
Image source: treechangedolls
#4
Image source: treechangedolls
#5
Image source: treechangedolls
#6
Image source: treechangedolls
#7
Image source: treechangedolls
#8
Image source: treechangedolls
#9
Image source: treechangedolls
#10
Image source: treechangedolls
#11
Image source: treechangedolls
#12
Image source: treechangedolls
#13
Image source: treechangedolls
#14
Image source: treechangedolls
#15
Image source: treechangedolls
#16
Image source: treechangedolls
#17
Image source: treechangedolls
#18
Image source: treechangedolls
#19
Image source: treechangedolls
#20
Image source: treechangedolls
#21
Image source: treechangedolls
#22
Image source: treechangedolls
#23
Image source: treechangedolls
#24
Image source: treechangedolls
#25
Image source: treechangedolls
#26
Image source: treechangedolls
#27
Image source: treechangedolls
#28
Image source: treechangedolls
#29
Image source: treechangedolls
#30
Image source: treechangedolls
Follow Us