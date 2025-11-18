Life And Everyday Struggles: 27 Comics By Keki Struggles

“Keki Struggles,” the brainchild of a 33-year-old freelance graphic designer from Germany, has taken Instagram by storm with its refreshingly relatable comic strips. Keki, inspired by her everyday experiences and keen observations, transforms the mundane into moments of humor and insight that resonate deeply with her audience.

Her comics, which often explore themes like body image, self-doubt, and the quirks of daily life, are brought to life with expressive art, witty dialogue, and a dash of humor. With a growing community of supportive fans and fellow artists, Keki Struggles isn’t just a comic account—it’s a heartfelt, creative space where people from all walks of life find a connection.
#1

Image source: kekistruggles

#2

Image source: kekistruggles

#3

Image source: kekistruggles

#4

Image source: kekistruggles

#5

Image source: kekistruggles

#6

Image source: kekistruggles

#7

Image source: kekistruggles

#8

Image source: kekistruggles

#9

Image source: kekistruggles

#10

Image source: kekistruggles

#11

Image source: kekistruggles

#12

Image source: kekistruggles

#13

Image source: kekistruggles

#14

Image source: kekistruggles

#15

Image source: kekistruggles

#16

Image source: kekistruggles

#17

Image source: kekistruggles

#18

Image source: kekistruggles

#19

Image source: kekistruggles

#20

Image source: kekistruggles

#21

Image source: kekistruggles

#22

Image source: kekistruggles

#23

Image source: kekistruggles

#24

Image source: kekistruggles

#25

Image source: kekistruggles

#26

Image source: kekistruggles

#27

Image source: kekistruggles

