30 Incredible Miniatures That Invite You Into Secret Worlds

Miniature art has a special kind of magic that draws people in, and to celebrate that appeal, we selected the best work that was shared on Bored Panda by our community!
From dioramas to miniature houses and settings, these artists showcase their talent and passion for all things little, and we cannot get enough of it. If you are feeling the same, we highly recommend visiting these artists’ social media pages separately as they continue to create captivating works.
To learn more about miniatures, we reached out to Andreas Rousounelis, a master of realistic dioramas, so make sure to read the full interview below.
#1 Miniature Building By Joshua Smith
Image source: joshua_smith_street_artist
#2 Realistic Miniature Diorama By Andreas Rousounelis
Image source: rousounelis
#3 Architectural Miniature By Mylyn Nguyen
Image source: mylyn_eat_zombie
#4 Miniature Diorama By Tatsuya Tanaka
Image source: tanaka_tatsuya
#5 Realistic Miniature Diorama By Andreas Rousounelis
Image source: rousounelis
#6 First Dose Of Morning Caffeine By Derrick Lin
Image source: marsder
#7 Realistic Miniature Diorama By Andreas Rousounelis
Image source: rousounelis
#8 Miniature Food By Kim Clough
Image source: fairchildart_miniatures
#9 Tiny World In Old Pocket Watch By Gregory Grozos
Image source: Micro
#10 Architectural Miniature By Mylyn Nguyen
Image source: mylyn_eat_zombie
#11 Miniature Food By Kim Clough
Image source: fairchildart_miniatures
#12 Miniature Building By Joshua Smith
Image source: joshua_smith_street_artist
#13 At The Winery By Péter Csákvári
Image source: tinywasteland
#14 Tribute To Edward Hopper’s “Nighthawks” By Derrick Lin
Image source: marsder
#15 Realistic Miniature Diorama By Andreas Rousounelis
Image source: rousounelis
#16 Miniature Diorama By Tatsuya Tanaka
Image source: tanaka_tatsuya
#17 Tiny World In Old Pocket Watch By Gregory Grozos
Image source: Micro
#18 Miniature 1900s Photo Studio By Ali Alamedy
Image source: alamedydiorama
#19 Miniature Paper Bird By Vaishali An Nayan
Image source: ThePaperArkStore
#20 Miniature Food By Kim Clough
Image source: fairchildart_miniatures
#21 Highly Realistic Miniature By Ali Alamedy
Image source: alamedydiorama
#22 The Broccoli Forest By Péter Csákvári
Image source: tinywasteland
#23 Diorama Inspired By “Harry Potter And The Philosopher’s Stone” Created By Lisa Swerling
Image source: glasscathedrals
#24 Miniature World By Chris Willemsen
Image source: ltl_world
#25 Miniature Paper Bird By Vaishali An Nayan
Image source: ThePaperArkStore
#26 Tiny Harry Potter’s Suitcase By Matilde
Image source: lavorettilibrosi
#27 Paper Miniature By Malena Valcarcel
Image source: Malena.Valcarcel.Art
#28 Paper Miniature By Malena Valcarcel
Image source: Malena.Valcarcel.Art
#29 Tiny Luna Lovegood’s Suitcase By Matilde
Image source: lavorettilibrosi
#30 Harvest By Péter Csákvári
Image source: tinywasteland
