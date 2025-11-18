“Mindshots”: Sergio Ingravalle’s Masterful Illustrations That Speak Volumes (30 Pics)

Meet Sergio Ingravalle, a freelance illustrator from Germany. Following a memorable five-month journey from Sydney to Beijing, he was inspired to embark on a new artistic path – illustration. This led to the creation of his captivating series, “Mindshots”.

According to the artist, the title “Mindshots” was born from the ideas that often pop out during various activities, be it working, talking, watching a movie, hanging out with friends or simply being bored in the doctor’s waiting room. “Some are socially critical, while others are just plain ridiculous.”

Scroll down to see some of the thought-provoking work yourself! Don’t forget to upvote your favorite images and share your impressions in the comments.

More info: Instagram | maivisto.de | behance.net | Facebook | twitter.com | dribbble.com

#1 “Sharing”

Image source: Sergio Ingravalle

#2 “Destructive Criticism”

Image source: Sergio Ingravalle

#3 “Let’s Leave”

Image source: Sergio Ingravalle

#4 “For Eternity”

Image source: Sergio Ingravalle

#5 “Education Is Freedom”

Image source: Sergio Ingravalle

#6 “Accusations”

Image source: Sergio Ingravalle

#7 “Under Control”

Image source: Sergio Ingravalle

#8 “Time Is Running”

Image source: Sergio Ingravalle

#9 “Ego”

Image source: Sergio Ingravalle

#10 “Creative Block”

Image source: Sergio Ingravalle

#11 “Punchline”

Image source: Sergio Ingravalle

#12 “Online Dating”

Image source: Sergio Ingravalle

#13 “Watch What You Say”

Image source: Sergio Ingravalle

#14 “Lack Of Time”

Image source: Sergio Ingravalle

#15 “Switch On”

Image source: Sergio Ingravalle

#16 “Solution”

Image source: Sergio Ingravalle

#17 “Resist”

Image source: Sergio Ingravalle

#18 “Offline Conversation”

Image source: Sergio Ingravalle

#19 “Drinking Pattern”

Image source: Sergio Ingravalle

#20 “2-In-1 Protest Tool”

Image source: Sergio Ingravalle

#21 “Toxic Conversations”

Image source: Sergio Ingravalle

#22 “I Promise!”

Image source: Sergio Ingravalle

#23 “Traveling To East Asia”

Image source: Sergio Ingravalle

#24 “Likes For Likes”

Image source: Sergio Ingravalle

#25 “Omertà”

Image source: Sergio Ingravalle

#26 “Social Networking Not Allowed”

Image source: Sergio Ingravalle

#27 “Terror On The Internet”

Image source: Sergio Ingravalle

#28 “Promise”

Image source: Sergio Ingravalle

#29 “Disconnected”

Image source: Sergio Ingravalle

#30 “Offline: On”

Image source: Sergio Ingravalle

