“Mindshots”: Sergio Ingravalle’s Masterful Illustrations That Speak Volumes (30 Pics)

Meet Sergio Ingravalle, a freelance illustrator from Germany. Following a memorable five-month journey from Sydney to Beijing, he was inspired to embark on a new artistic path – illustration. This led to the creation of his captivating series, “Mindshots”.
According to the artist, the title “Mindshots” was born from the ideas that often pop out during various activities, be it working, talking, watching a movie, hanging out with friends or simply being bored in the doctor’s waiting room. “Some are socially critical, while others are just plain ridiculous.”
#1 “Sharing”
#2 “Destructive Criticism”
#3 “Let’s Leave”
#4 “For Eternity”
#5 “Education Is Freedom”
#6 “Accusations”
#7 “Under Control”
#8 “Time Is Running”
#9 “Ego”
#10 “Creative Block”
#11 “Punchline”
#12 “Online Dating”
#13 “Watch What You Say”
#14 “Lack Of Time”
#15 “Switch On”
#16 “Solution”
#17 “Resist”
#18 “Offline Conversation”
#19 “Drinking Pattern”
#20 “2-In-1 Protest Tool”
#21 “Toxic Conversations”
#22 “I Promise!”
#23 “Traveling To East Asia”
#24 “Likes For Likes”
#25 “Omertà”
#26 “Social Networking Not Allowed”
#27 “Terror On The Internet”
#28 “Promise”
#29 “Disconnected”
#30 “Offline: On”
