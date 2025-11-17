“This is Why I’m Single”: 50 Memes For People Who Can’t Seem To Find A Relationship

When you’re going through life solo, it can seem like everyone is in love with someone, and that you have to constantly justify (to others and yourself) why you’re not.

But having some time all for yourself can be a good opportunity to put things into perspective. And this is exactly what the members of the Facebook group ‘This Is Why I’m Single’ are doing.

There are 424,100 of them and whenever they come up with a funny or interesting insight about modern dating, they share it with each other through memes.

#1

Image source: This is Why I’m Single

#2

Image source: This is Why I’m Single

#3

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#4

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#5

#6

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#7

Image source: This is Why I’m Single

#8

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#9

Image source: This is Why I’m Single

#10

Image source: This is Why I’m Single

#11

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#12

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#13

Image source: This is Why I’m Single

#14

Image source: This is Why I’m Single

#15

Image source: This is Why I’m Single

#16

Image source: This is Why I’m Single, twitter.com

#17

Image source: This is Why I’m Single

#18

Image source: This is Why I’m Single

#19

Image source: This is Why I’m Single

#20

Image source: This is Why I’m Single

#21

Image source: This is Why I’m Single

#22

Image source: This is Why I’m Single

#23

Image source: This is Why I’m Single

#24

Image source: This is Why I’m Single

#25

Image source: This is Why I’m Single

#26

Image source: This is Why I’m Single

#27

#28

Image source: This is Why I’m Single

#29

Image source: This is Why I’m Single

#30

Image source: This is Why I’m Single

#31

Image source: This is Why I’m Single

#32

Image source: This is Why I’m Single

#33

Image source: This is Why I’m Single

#34

Image source: This is Why I’m Single

#35

Image source: This is Why I’m Single

#36

Image source: This is Why I’m Single

#37

Image source: This is Why I’m Single

#38

#39

Image source: This is Why I’m Single

#40

Image source: This is Why I’m Single

#41

Image source: This is Why I’m Single

#42

Image source: This is Why I’m Single

#43

Image source: This is Why I’m Single

#44

Image source: This is Why I’m Single

#45

Image source: This is Why I’m Single

#46

Image source: This is Why I’m Single

#47

Image source: This is Why I’m Single

#48

Image source: This is Why I’m Single

#49

Image source: This is Why I’m Single

#50

Image source: This is Why I’m Single

Patrick Penrose
