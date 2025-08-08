I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

by

I am posting this from my dad’s account because it’s come to my attention that his incredible tattoo work is not earning enough credit. Customers are needed and appreciated, so I’m here sharing some of the tattoos he’s done in the hope that some people will want to get tattoos done by him. You can contact him for a consultation by calling him at (206) 499-6537 or messaging him from his Instagram account.

His tattoo shop is located in Edgewood, Washington, in the USA.

More info: Instagram

#1

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#2

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#3

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#4

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#5

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#6

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#7

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#8

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#9

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#10

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#11

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#12

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#13

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#14

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#15

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#16

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#17

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#18

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#19

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#20

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#21

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#22

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#23

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#24

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#25

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#26

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#27

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#28

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#29

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#30

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#31

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#32

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#33

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#34

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#35

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#36

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#37

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#38

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#39

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

#40

I Realized My Dad’s Tattoo Art Deserves More Attention, So I Put Together 40 Of His Best Pieces

Image source: joelriostattoos

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Scrubs
Scrubs Season 1 Episode 17 Review: “My Student”
3 min read
Aug, 12, 2015
The Mindy Project
The Mindy Project Season 4 Episode 3 Review: “Leo Castellano Is My Son”
3 min read
Sep, 29, 2015
Why The Show Gold Rush Can Last Forever
3 min read
Nov, 19, 2019
Jennifer Aniston’s Accidental Purse Reveal Goes Viral After Fans Spot Totally Relatable Items
3 min read
Aug, 5, 2025
The Originals
The Originals Season 2 Episode 15 Review: “They All Asked for You”
3 min read
Mar, 10, 2015
The Road Uzo Aduba Took to Reach “Orange is the New Black”
3 min read
Jun, 27, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.