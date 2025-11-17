29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

by

Emilie Tosello is a master cake artist from Nice, France. She has become one of the leading figures in the booming world of surreal 3D cakes. With over five years of experience as a cake designer, Tosello has made some of the most impressive cakes you will ever come across. Her designs are often inspired by celebrities and characters from movies and TV shows. Emilie’s Instagram page, @heavencakeemilie, has over 34k followers, but it is on TikTok where she has gained the most popularity, with over 1.4 million followers.

Tosello’s journey into the world of cake design began when she created her first cake for her daughter Heaven’s birthday in 2015. She never imagined that this cake would mark the start of a creative journey that turned her life upside down. Now, she’s dedicated to sharing the secrets of her craft through her cake-making masterclasses, and her impressive and extravagant cake designs continue to captivate audiences worldwide.

More info: Instagram | tiktok.com | youtube.com | Facebook

#1

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#2

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#3

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#4

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#5

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#6

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#7

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#8

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#9

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#10

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#11

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#12

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#13

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#14

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#15

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#16

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#17

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#18

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#19

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#20

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#21

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#22

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#23

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#24

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#25

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#26

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#27

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#28

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

#29

29 Impressive Cakes Created By French Artist Emilie Tosello

Image source: heavencakeemilie

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Instagram-Famous Dog Fashionista Looks Like A Pop Star (47 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
How Iranian Women Dressed In The 1970s Revealed In Old Magazines
3 min read
Nov, 11, 2025
Small Wonder: The TV Show I’m Kind of Missing Today
3 min read
Jan, 21, 2017
I Photographed A Mama Groundhog Stealing Cake Designed For Squirrels
3 min read
Nov, 14, 2025
The Rock’s Wrestler Daughter Doubles Down On Charlie Kirk Comments, Sparks Outrage Online
3 min read
Sep, 17, 2025
I Made Animated Gif Illustrations Out Of My Trip To Japan
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.