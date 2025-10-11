Photographer Shows The Funny, Awkward, And Totally Human Side Of City Life (60 Pics)

Today, we’d like to highlight the work of Eric Davidove – an American street photographer known for capturing the chaos, humor, and humanity of everyday life. Since 2016, the photographer has been roaming city streets with a sharp eye and quick reflexes, chasing those fleeting moments most people overlook.

What helps Eric read people’s movements and anticipate the unexpected is his unique background as a street mime. That experience now shines through in his photography, which often blends quirky timing, offbeat characters, and a dash of dry humor.

Scroll down and explore a collection of Davidove’s images we’ve prepared for you today.

More info: Instagram | Facebook | edovephotos.myportfolio.com

#1

Image source: edovephotos

#2

Image source: edovephotos

#3

Image source: edovephotos

#4

Image source: edovephotos

#5

Image source: edovephotos

#6

Image source: edovephotos

#7

Image source: edovephotos

#8

Image source: edovephotos

#9

Image source: edovephotos

#10

Image source: edovephotos

#11

Image source: edovephotos

#12

Image source: edovephotos

#13

Image source: edovephotos

#14

Image source: edovephotos

#15

Image source: edovephotos

#16

Image source: edovephotos

#17

Image source: edovephotos

#18

Image source: edovephotos

#19

Image source: edovephotos

#20

Image source: edovephotos

#21

Image source: edovephotos

#22

Image source: edovephotos

#23

Image source: edovephotos

#24

Image source: edovephotos

#25

Image source: edovephotos

#26

Image source: edovephotos

#27

Image source: edovephotos

#28

Image source: edovephotos

#29

Image source: edovephotos

#30

Image source: edovephotos

#31

Image source: edovephotos

#32

Image source: edovephotos

#33

Image source: edovephotos

#34

Image source: edovephotos

#35

Image source: edovephotos

#36

Image source: edovephotos

#37

Image source: edovephotos

#38

Image source: edovephotos

#39

Image source: edovephotos

#40

Image source: edovephotos

#41

Image source: edovephotos

#42

Image source: edovephotos

#43

Image source: edovephotos

#44

Image source: edovephotos

#45

Image source: edovephotos

#46

Image source: edovephotos

#47

Image source: edovephotos

#48

Image source: edovephotos

#49

Image source: edovephotos

#50

Image source: edovephotos

#51

Image source: edovephotos

#52

Image source: edovephotos

#53

Image source: edovephotos

#54

Image source: edovephotos

#55

Image source: edovephotos

#56

Image source: edovephotos

#57

Image source: edovephotos

#58

Image source: edovephotos

#59

Image source: edovephotos

#60

Image source: edovephotos

#61

Image source: edovephotos

#62

Image source: edovephotos

