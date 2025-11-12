My name is Tyorka. I live in a small town called Komsomolsk-on-Amur, which is in the east of Russia.
I love needle felting. I can do it just about anywhere and at any time – in a truck, on a subway train, or even hanging upside-down. Whales are my favorite to make – the bigger, the better! One of them was 180 centimeters long.
I believe that you can make anything of wool – a portrait, a tree or a concept, like inspiration.
If there were 124 hours in a day, I’d make an entire wooly planet. Well, probably.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
