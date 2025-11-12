If There Were 124 Hours In A Day, I’d Make An Entire Wooly Planet

My name is Tyorka. I live in a small town called Komsomolsk-on-Amur, which is in the east of Russia.

I love needle felting. I can do it just about anywhere and at any time – in a truck, on a subway train, or even hanging upside-down. Whales are my favorite to make – the bigger, the better! One of them was 180 centimeters long.

I believe that you can make anything of wool – a portrait, a tree or a concept, like inspiration.

If there were 124 hours in a day, I’d make an entire wooly planet. Well, probably.

#1

Image source: tyorka

#2

Image source: tyorka

#3

Image source: tyorka

#4

Image source: tyorka

#5

Image source: tyorka

#6

Image source: tyorka

#7

Image source: tyorka

#8

Image source: tyorka

#9

Image source: tyorka

#10

Image source: tyorka

#11

Image source: tyorka

#12

Image source: tyorka

#13

Image source: tyorka

#14

Image source: tyorka

#15

Image source: tyorka

#16

Image source: tyorka

#17

Image source: tyorka

#18

Image source: tyorka

#19

Image source: tyorka

#20

Image source: tyorka

#21

Image source: tyorka

#22

Image source: tyorka

#23

Image source: tyorka

#24

Image source: tyorka

#25

Image source: tyorka

#26

Image source: tyorka

#27

Image source: tyorka

#28

Image source: tyorka

#29

Image source: tyorka

#30

Image source: tyorka

#31

Image source: tyorka

#32

Image source: tyorka

#33

Image source: tyorka

#34

Image source: tyorka

#35

Image source: tyorka

#36

Image source: tyorka

#37

Image source: tyorka

#38

Image source: tyorka

#39

Image source: tyorka

#40

Image source: tyorka

