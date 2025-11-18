This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

by

Meet Nikolay Yarakhtin, a street artist from Saint Petersburg who turns everyday faces into detailed pencil portraits right on the spot. Originally from Cheboksary, he started drawing as a child and hasn’t stopped since. For 28 years, Nikolay has been sketching people on the busy streets, creating portraits that look more real than photos. He loves drawing live because he can see every little detail and shape of a person’s face.

Despite the ups and downs, like during the Covid-19 pandemic when he took his art online, Nikolay continues to enjoy making people smile with his drawings. His talent and hard work have made him a favorite among locals and tourists alike.

More info: Instagram | vk.com

#1

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#2

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#3

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#4

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#5

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#6

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#7

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#8

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#9

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#10

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#11

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#12

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#13

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#14

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#15

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#16

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#17

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#18

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#19

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#20

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#21

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#22

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#23

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

#24

This Street Artist Draws Realistic Portraits That Take Only One Hour To Finish (24 New Pics)

Image source: nikolaiiarakhtin

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
That One Detail
3 min read
Nov, 11, 2025
Viral Video Gives ‘Space Jam’ The Anime Sequel Fans Deserve
3 min read
Apr, 1, 2018
Illustrator Uses Childhood Sweets And Snacks To Complete Her Drawings
3 min read
Nov, 11, 2025
I Created These Fine Art Prints Together With An Awesomely Talented Hat Designer
3 min read
Nov, 12, 2025
Street Artist Continues To Paint Portraits On Walls Next To Trees That Double As Hair
3 min read
Nov, 17, 2025
Adrian Grenier and Jordan Roemmele Officially Tie The Knot!
3 min read
Oct, 2, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.