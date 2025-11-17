‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

by

An outdoor kitchen with a mountainous backdrop, a floor-to-ceiling window in a penthouse apartment in New York, or maybe a Scandinavian-style home surrounded by lush forests? These are just a few ideas for a dream home, shared by the ‘Somewhere I would like to live’ Instagram account, which ought to make your imagination run wild.

Curated by the founders of Katty Schiebeck Interior Design Studio, the social media account is dedicated to beautiful places and designs of what many people would love to call home. We have gathered some of the most unique ones shared by the Instagram account for you to marvel at. So, wait no longer and scroll down to find the eye candy on the list below.

Below you will also find insight on designing one’s dream home provided by Dak Kopec, Architectural Psychologist and Professor in the School of Architecture at the University of Nevada Las Vegas, which he shared with Bored Panda during a recent interview.

#1

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#2

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#3

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#4

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#5

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#6

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#7

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#8

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#9

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#10

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#11

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#12

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#13

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#14

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#15

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#16

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#17

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#18

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#19

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#20

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#21

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#22

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#23

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#24

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#25

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#26

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#27

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#28

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#29

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#30

‘Somewhere I Would Like To Live’: 30 Very Aesthetic Places And Homes Posted By This Page (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#31

#32

#33

#34

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Are Your Best Most Life-Altering Moments Of 2022 So Far?
3 min read
Nov, 16, 2025
Over 40 Fantasy Artists Illustrate Their Visions Of The Imaginary
3 min read
Nov, 13, 2025
Scott Reeves from 'General Hospital'
Scott Reeves Makes a Comeback to ‘General Hospital’ After 11 Years
3 min read
Oct, 10, 2024
Hey Pandas, Draw A Picture Of Your Pet (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Is The Show Revenge Prank Fake?
3 min read
Jul, 1, 2020
Owners Share Hilarious Pic Of Their “Missing” Cat That They Couldn’t Find Anywhere
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.