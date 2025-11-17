50 Memes That Show Just How “Basic” And Similar We All Are

by

Sleepless nights, annoying bosses, and tiring days, all pale compared to the human ability to find humor in adversary. Comedy has been a coping mechanism for difficult times since time immemorial and now, through the magic of the internet, we can share and create those annoyingly relatable experiences and mock them at the same time. 

The “So Basic I Can’t Even” Instagram account gathers a delectable selection of memes that one might find, funny, painful, relatable, or a combination of all three. So get comfortable, prepare to scroll, and be sure to upvote your favorites and comment your own thoughts below. 

More info: Instagram

#1

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: HarleyShah

#2

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: IAmAaronWill

#3

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#4

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#5

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#6

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: OGCORLIN

#7

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#8

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: Lance210

#9

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#10

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#11

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#12

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: BlackSupremeKai

#13

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#14

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#15

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: TiricoHairline

#16

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#17

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#18

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#19

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#20

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#21

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#22

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#23

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#24

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#25

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#26

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#27

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#28

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#29

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#30

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#31

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#32

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#33

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#34

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#35

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#36

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#37

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#38

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#39

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#40

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#41

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: wtfanikett

#42

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#43

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#44

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#45

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#46

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#47

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#48

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

#49

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: 2wentysixx

#50

50 Memes That Show Just How &#8220;Basic&#8221; And Similar We All Are

Image source: sobasicicanteven

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Salem Rogers
Salem Rogers: Pilot Review
3 min read
Jan, 21, 2015
Danielle Fishel Reflects on Challenging Weight Gain Storyline in Boy Meets World
3 min read
Aug, 15, 2024
30 Phrases Many People Don’t Know They’re Using Incorrectly
3 min read
Nov, 14, 2025
Apparently, There’s Another Karate Kid Movie Coming
3 min read
Sep, 18, 2022
50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult
3 min read
Nov, 16, 2025
Jane the Virgin
Jane the Virgin Season 1 Episode 20 Review: “Chapter Twenty”
3 min read
Apr, 28, 2015
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.