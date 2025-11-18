46 Travel Sketches Full Of Magic By Vimal Chandran

Vimal Chandran is a visual artist from Kerala, India, known for mixing Indian folklore with modern ideas like pop culture and science fiction. He works in many different forms, including digital art, photography, and films. One of his well-known projects is Folk SciFi, where he combines myths with futuristic ideas to create unique stories.

Apart from his digital work, Vimal’s travel sketchbooks are loved for their simple yet meaningful drawings. He uses bright watercolors to show places like Jaipur and Kerala, often adding his personal memories and local culture. His art mixes real-life scenes with a touch of magic, turning everyday moments into something special.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

