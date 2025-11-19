35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

by

A day without a comic feels like a missed opportunity, doesn’t it? If you share our love for great comics, then you’ll definitely be delighted by this series making its first appearance on Bored Panda. We’re excited to introduce you to Cartoons by Super Dave!

When asked to describe his work in three words, the cartoonist jokingly responded: “WOW, THAT’S GENIUS!” before adding, “Just kidding… sort of. Actually, I’d say the three words are FUNNY, CLEVER, and SILLY. Ultimately, I try to make my comics funny, which usually involves a clever twist or a silly concept—something that will make people laugh, smile, or whatever gesture one does to express joy.”

Scroll down to explore the series with us, and don’t forget to let us know in the comments which one turned out to be your favorite!

More info: Instagram

#1

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#2

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#3

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#4

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#5

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#6

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#7

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#8

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#9

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#10

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#11

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#12

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#13

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#14

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#15

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#16

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#17

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#18

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#19

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#20

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#21

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#22

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#23

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#24

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#25

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#26

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#27

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#28

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#29

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#30

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#31

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#32

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#33

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#34

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

#35

35 Humorous One-Panel Comics To Take A Break From The Everyday Hustle And Bustle

Image source: cartoonsbysuperdave

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
30 Of The Funniest Tinder Profiles (Yes, They’re Real)
3 min read
Nov, 13, 2025
What Yellowstone Gets Wrong About Montana
3 min read
May, 9, 2022
23-Year-Old Doesn’t Know What To Do After Graduating College, Gets 9 Pieces Of Advice From Different Professors
3 min read
Nov, 13, 2025
People Have To Explain Guys Can Have Anorexia Too After A Before-And-After Pic Leaves Some In Disbelief
3 min read
Nov, 13, 2025
Spring Has Sprung And So Has These Fabulous Fantasy Hat Designs, Created And Chosen From 100’s Of Flower Images Taken This Spring
3 min read
Nov, 12, 2025
50 Interesting Photos That Show The Side Of History That Didn’t Make The Cut Into Textbooks
3 min read
Nov, 18, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.