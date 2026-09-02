This Artist Made 36 Offbeat Comics For Anyone Who Enjoys A Little Dark Humor

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How crazy is it that sometimes the funniest joke can be condensed into a single illustration? One-panel cartoons are a great example of this. Comic artists have proven time and again that all you need is a simple visual to tell a great (and hilarious) story and completely catch the reader off guard.

That’s the kind of humor you’ll find in the cartoons shared by ‘My So Cali.D Life.’ Heather Murphy, the cartoonist behind the series, creates strange scenarios inspired by everything from pets and relationships to work, holidays, death, food, and the little absurdities of everyday life. And seemingly, nothing is off-limits. Some jokes are clever and playful, while others lean into darker or cheekier territory, but they all share an ability to make the ridiculous feel strangely logical.

Below, we’ve collected some of these offbeat cartoons for you to enjoy. Take a look, and don’t forget to upvote the ones whose punchlines caught you completely by surprise.

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Patrick Penrose
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