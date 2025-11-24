7 Doctors In One Room Let The Internet Ask Them Anything, People Don’t Hold Back

A pediatric heart-transplant cardiologist, ophthalmologist, radiologist, emergency doctor, surgeon, neurosurgeon and gynecologist walk into a hotel suite.
It sounds like the setup for a joke, but despite how perfect it reads, it’s just a group of seven doctors who agreed to host an AMA on Reddit. Though calling them “just” doctors hardly does this lineup justice.
Naturally, Redditors didn’t waste a second and hit them with some truly interesting questions. Below are some of their most fascinating answers.
#1
Image source: LarryLegend4ever
#2
Image source: LarryLegend4ever
#3
Image source: LarryLegend4ever
#4
Image source: LarryLegend4ever
#5
Image source: LarryLegend4ever
#6
Image source: LarryLegend4ever
#7
Image source: LarryLegend4ever
#8
Image source: LarryLegend4ever
#9
Image source: LarryLegend4ever
#10
Image source: LarryLegend4ever
#11
Image source: LarryLegend4ever
#12
Image source: LarryLegend4ever
#13
Image source: LarryLegend4ever
#14
Image source: LarryLegend4ever
#15
Image source: LarryLegend4ever
#16
Image source: LarryLegend4ever
#17
Image source: LarryLegend4ever
#18
Image source: LarryLegend4ever
#19
Image source: LarryLegend4ever
#20
Image source: LarryLegend4ever
#21
Image source: LarryLegend4ever
#22
Image source: LarryLegend4ever
#23
Image source: LarryLegend4ever
#24
Image source: LarryLegend4ever
#25
Image source: LarryLegend4ever
#26
Image source: LarryLegend4ever
#27
Image source: LarryLegend4ever
#28
Image source: LarryLegend4ever
#29
Image source: LarryLegend4ever
#30
Image source: LarryLegend4ever
#31
Image source: LarryLegend4ever
#32
Image source: LarryLegend4ever
#33
Image source: LarryLegend4ever
#34
Image source: LarryLegend4ever
#35
Image source: LarryLegend4ever
#36
Image source: LarryLegend4ever
#37
Image source: LarryLegend4ever
#38
Image source: LarryLegend4ever
#39
Image source: LarryLegend4ever
#40
Image source: LarryLegend4ever
#41
Image source: LarryLegend4ever
#42
Image source: LarryLegend4ever
#43
Image source: LarryLegend4ever
#44
Image source: LarryLegend4ever
#45
Image source: LarryLegend4ever
#46
Image source: LarryLegend4ever
#47
Image source: LarryLegend4ever
#48
Image source: LarryLegend4ever
#49
Image source: LarryLegend4ever
#50
Image source: LarryLegend4ever
#51
Image source: LarryLegend4ever
#52
Image source: LarryLegend4ever
#53
Image source: LarryLegend4ever
Follow Us