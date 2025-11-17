30 Ridiculous Comics That Mock Life’s Quirks By Bradtjonas (30 Pics)

by

Life sometimes doesn’t make any sense. We have so many ways to talk to people, yet we feel disconnected; there are a lot of single people, yet no one to date. These and many other examples are perfectly illustrated by the artist Brad, who also exaggerates and puts a funny twist to it.

Brad, also known as ‘bradtjonas’ on Instagram, is a 35-year-old illustrator from the United States. We reached out to Brad, and he shared about how he began to create comics. “After college and just before moving to NY I started a website to post comics called soyourlifeismeaningless.com. It was supposed to read like a self-help book title along the lines of ‘So You’d Like to Quit Smoking’ or something like that, but I don’t know if anyone ever really got that. It eventually became a DAILY comic, more with a focus on quantity over quality, frankly, hoping to at least instill a daily work habit in myself.”

So, if you are not yet familiar with Brad’s work, you are in for a treat, as his unique sense of humor will keep you wanting more.

More info: Instagram | patreon.com | twitter.com

#1

Image source: bradtjonas

#2

Image source: bradtjonas

#3

Image source: bradtjonas

#4

Image source: bradtjonas

#5

Image source: bradtjonas

#6

Image source: bradtjonas

#7

Image source: bradtjonas

#8

Image source: bradtjonas

#9

Image source: bradtjonas

#10

Image source: bradtjonas

#11

Image source: bradtjonas

#12

Image source: bradtjonas

#13

Image source: bradtjonas

#14

Image source: bradtjonas

#15

Image source: bradtjonas

#16

Image source: bradtjonas

#17

Image source: bradtjonas

#18

Image source: bradtjonas

#19

Image source: bradtjonas

#20

Image source: bradtjonas

#21

Image source: bradtjonas

#22

Image source: bradtjonas

#23

Image source: bradtjonas

#24

Image source: bradtjonas

#25

Image source: bradtjonas

#26

Image source: bradtjonas

#27

Image source: bradtjonas

#28

Image source: bradtjonas

#29

Image source: bradtjonas

#30

Image source: bradtjonas

Patrick Penrose
More from this Author
