30 Ridiculous Comics That Mock Life’s Quirks By Bradtjonas (30 Pics)

Life sometimes doesn’t make any sense. We have so many ways to talk to people, yet we feel disconnected; there are a lot of single people, yet no one to date. These and many other examples are perfectly illustrated by the artist Brad, who also exaggerates and puts a funny twist to it.
Brad, also known as ‘bradtjonas’ on Instagram, is a 35-year-old illustrator from the United States. We reached out to Brad, and he shared about how he began to create comics. “After college and just before moving to NY I started a website to post comics called soyourlifeismeaningless.com. It was supposed to read like a self-help book title along the lines of ‘So You’d Like to Quit Smoking’ or something like that, but I don’t know if anyone ever really got that. It eventually became a DAILY comic, more with a focus on quantity over quality, frankly, hoping to at least instill a daily work habit in myself.”
So, if you are not yet familiar with Brad’s work, you are in for a treat, as his unique sense of humor will keep you wanting more.
More info: Instagram | patreon.com | twitter.com
#1
Image source: bradtjonas
#2
Image source: bradtjonas
#3
Image source: bradtjonas
#4
Image source: bradtjonas
#5
Image source: bradtjonas
#6
Image source: bradtjonas
#7
Image source: bradtjonas
#8
Image source: bradtjonas
#9
Image source: bradtjonas
#10
Image source: bradtjonas
#11
Image source: bradtjonas
#12
Image source: bradtjonas
#13
Image source: bradtjonas
#14
Image source: bradtjonas
#15
Image source: bradtjonas
#16
Image source: bradtjonas
#17
Image source: bradtjonas
#18
Image source: bradtjonas
#19
Image source: bradtjonas
#20
Image source: bradtjonas
#21
Image source: bradtjonas
#22
Image source: bradtjonas
#23
Image source: bradtjonas
#24
Image source: bradtjonas
#25
Image source: bradtjonas
#26
Image source: bradtjonas
#27
Image source: bradtjonas
#28
Image source: bradtjonas
#29
Image source: bradtjonas
#30
Image source: bradtjonas
Follow Us