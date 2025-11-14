Meet Mork, A Puppy That Was Saved From A Slaughterhouse And Looks Like Baby Yoda

Most people love cute animals. It’s an unwritten internet law that no one ever questions – especially when presented with the cutest cat memes and puppy pics!
Many people are also big fans of the Star Wars franchise. Even those who have never seen the movies are aware of one meme that took internet by storm just last year. Baby Yoda, yep!
What if we told you that we found someone who can tick both boxes? Combine a cute puppy and Star Wars…and you get Mork! Here’s a doggy that people can’t help but compare to Baby Yoda. And we can definitely see the resemblance.
Mork is so popular, he already has 118K followers on Instagram, but his story is even more amazing!
Mork was rescued from the meat trade in China by an organization called Harbin SHS . He was so weak he had to be hospitalized immediately, and nearly died. Thankfully, he pulled through. and when he was healthy enough, Mork was brought to the USA by Road Dogs & Rescue – .and adopted by the founder – Nikki Carvey.
Bored Panda reached out to Carvey for more information. ‘Mork is a survivor,” she said. “He was rescued, along with a bunch of other dogs, from a meat truck in China, by Harbin SHS. Sadly, some people still think it is cool to eat dogs there, and many unwanted dogs are sold to the meat trade,’.
More info: Instagram
