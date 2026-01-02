110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

by

2025 is over, Pandas, but did you have a good time? Did you take time to laugh and enjoy your life to the fullest? A recent German study found that a large number of adults laugh almost every day. 35.6% of the respondents claimed they laughed out loud at least once each day a week, while 36.9% laughed from one to five days a week.

Bored Panda wants to help everyone be happier, so we’ve made a compilation of the funniest and most relatable memes from the “Veryunhappy” page on Instagram. Don’t let the name fool you; its content is far from gloomy and depressive. It’s all about what it’s like to be a person in this day and age: the ways we socialize, manage our money, and grapple with late-stage capitalism.

More info: Instagram

#1

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#2

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#3

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#4

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#5

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#6

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#7

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#8

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#9

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#10

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#11

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#12

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#13

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#14

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#15

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#16

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#17

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#18

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#19

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#20

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#21

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: @PunchingCat

#22

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#23

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#24

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#25

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#26

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#27

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#28

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#29

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#30

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#31

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#32

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#33

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#34

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#35

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#36

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#37

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#38

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#39

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#40

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#41

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#42

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#43

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#44

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#45

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#46

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#47

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#48

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#49

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#50

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#51

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#52

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#53

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#54

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#55

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#56

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#57

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#58

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#59

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#60

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#61

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#62

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#63

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#64

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#65

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#66

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#67

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#68

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#69

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#70

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#71

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#72

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#73

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#74

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#75

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#76

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#77

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#78

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#79

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#80

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#81

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#82

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#83

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#84

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#85

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#86

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#87

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#88

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#89

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#90

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#91

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#92

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#93

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#94

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#95

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#96

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#97

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#98

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#99

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#100

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#101

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#102

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#103

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#104

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#105

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#106

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#107

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#108

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#109

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

#110

110 Memes To Help You Handle Reality With Humor (New Pics)

Image source: veryunhappy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Became A Real-Life Christmas Tree
3 min read
Nov, 13, 2025
Why The Show “Forged in Fire” is More Real Than You Might Think
3 min read
Apr, 6, 2021
Trump Fatigue is Why I Think Jimmy Fallon Comes Out on Top in Late Night Show Wars
3 min read
Jun, 9, 2017
Pokémon Quotes That Will Make You Want To Play The Games All Over Again
3 min read
Nov, 16, 2025
Parenting Lessons Learned From Grownish Season 4 Episode 4
3 min read
Aug, 13, 2021
What in the World Would an Alf Reboot Look Like Today?
3 min read
Jun, 11, 2020