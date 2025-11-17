The Unspoken Side Of Long-Term Relationships: 30 Honest Illustrations By Amanda Oleander (New Pics)

Relationships are a wide range of emotions and experiences that are as unique as the individuals involved. They are not always perfect, but they reveal the depth of human emotions and the capacity for kindness and compassion. 

Amanda Oleander is a Los Angeles-based artist who creates heartwarming and relatable illustrations capturing the spirit of relationships. In her works, she offers glimpses into the tender moments, challenges, and joys that arise in everyday life.

Scroll down to celebrate the beauty and authenticity of human connection! For more wholesome images, check out our previous articles showcasing more of Amanda’s work by clicking here, here, here and here!

More info: Instagram | amandaoleander.com | Facebook | twitter.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Patrick Penrose
