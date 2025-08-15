32 Humorous Comics By Eric Salinas To Crack You Up (New Pics)

For over two decades, comic artist Eric Salinas has been creating funny, relatable stories that balance sharp humor with unexpected depth. Best known for his series “Something About Celeste” and its spin-off “Paige and Her Psyche,” Eric has built a loyal audience online who come back for characters that feel both entertaining and strangely familiar.

We also got the chance to talk with him about his journey, creative process, and what keeps him passionate about making comics.

More info: Instagram

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

