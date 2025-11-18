This Artist Turns Wool Into Various Animal Sculptures (43 New Pics)

Melissa, known online as ‘mootomotto,’ is an Indonesian artist who has captivated audiences with her incredibly realistic and adorable wool-felted animal miniatures. With a lifelong passion for art, Melissa first discovered needle felting while scrolling through Instagram during her college days.
Intrigued by the intricate wool art she stumbled upon, she delved into the needle felting technique, importing high-quality wool from Japan to create her pieces. Her dedication and attention to detail are evident in each of her creations, which range from cats and dogs to bunnies and parrots. Despite the labor-intensive process, with each piece taking 7-10 days to complete, Melissa’s love for her craft shines through in every miniature she makes. What began as a casual art project quickly blossomed into a thriving business, thanks to her unique style and the charm of her felted friends.
More info: Instagram
