This Artist’s Photo Doodles Make The World Look Like It’s Secretly Alive (77 Pics)

Not every artist starts with a blank page. Some start with a cracked sidewalk, a bent cigarette butt, or a random drain cover and think, “Yep, that has a face.”

Bored Panda readers might already recognize Stanislav Korabelnikov from his other work; we’ve featured his comics previously. But this time, we’re focusing on a different side of his creativity: the photo-based pieces he makes through his project Proidemtes, where real-life scenes get a small cartoon “upgrade.”

More info: Instagram | Facebook | twizz.ru

#1

Image source: proidemtes

In this photo-based series, ordinary details become weirdly adorable personalities. A hole in the pavement looks startled. A flower turns into a shy little musician. A rose seems to blush while a bee hovers nearby. Even trees, street grates, and forgotten urban scraps end up wearing expressions that feel instantly familiar.

#2

Image source: proidemtes

#3

Image source: proidemtes

The best part is how minimal the drawings are. A couple of eyes, a small mouth, maybe a few quick lines, and that’s it. The photo stays the photo, but your brain flips a switch. After a few images, it’s hard not to start seeing faces in every crack, stain, and lopsided object on your next walk.

#4

Image source: proidemtes

#5

Image source: proidemtes

#6

Image source: proidemtes

#7

Image source: proidemtes

#8

Image source: proidemtes

#9

Image source: proidemtes

#10

Image source: proidemtes

#11

Image source: proidemtes

#12

Image source: proidemtes

#13

Image source: proidemtes

#14

Image source: proidemtes

#15

Image source: proidemtes

#16

Image source: proidemtes

#17

Image source: proidemtes

#18

Image source: proidemtes

#19

Image source: proidemtes

#20

Image source: proidemtes

#21

Image source: proidemtes

#22

Image source: proidemtes

#23

Image source: proidemtes

#24

Image source: proidemtes

#25

Image source: proidemtes

#26

Image source: proidemtes

#27

Image source: proidemtes

#28

Image source: proidemtes

#29

Image source: proidemtes

#30

Image source: proidemtes

#31

Image source: proidemtes

#32

Image source: proidemtes

#33

Image source: proidemtes

#34

Image source: proidemtes

#35

Image source: proidemtes

#36

Image source: proidemtes

#37

Image source: proidemtes

#38

Image source: proidemtes

#39

Image source: proidemtes

#40

Image source: proidemtes

#41

Image source: proidemtes

#42

Image source: proidemtes

#43

Image source: proidemtes

#44

Image source: proidemtes

#45

Image source: proidemtes

#46

Image source: proidemtes

#47

Image source: proidemtes

#48

Image source: proidemtes

#49

Image source: proidemtes

#50

Image source: proidemtes

#51

Image source: proidemtes

#52

Image source: proidemtes

#53

Image source: proidemtes

#54

Image source: proidemtes

#55

Image source: proidemtes

#56

Image source: proidemtes

#57

Image source: proidemtes

#58

Image source: proidemtes

#59

Image source: proidemtes

#60

Image source: proidemtes

#61

Image source: proidemtes

#62

Image source: proidemtes

#63

Image source: proidemtes

#64

Image source: proidemtes

#65

Image source: proidemtes

#66

Image source: proidemtes

#67

Image source: proidemtes

#68

Image source: proidemtes

#69

Image source: proidemtes

#70

Image source: proidemtes

#71

Image source: proidemtes

#72

Image source: proidemtes

#73

Image source: proidemtes

#74

Image source: proidemtes

#75

Image source: proidemtes

#76

Image source: proidemtes

#77

Image source: proidemtes

