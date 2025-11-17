Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

How are you today, dear pandas? We hope you’re having an awesome day. However, if it seems like nothing is going right and you need something to cheer you up, we may have just the thing.
“Cooper Lit Comics” is back on Bored Panda. The series, combining absurd situations and surprising twists, made its debut here last year when we featured a nice collection of strips by this artist. Now, we’ve selected the most recent works and some throwbacks shared by “Cooper Lit Comics” and present you with this big dose of humor. Be ready, because what you’re about to see may make your belly ache—from an overdose of laughter. Enjoy!
More info: Instagram | patreon.com | twitter.com | cooperlit.com | ko-fi.com
#1
Image source: cooperlitcomics
#2
Image source: cooperlitcomics
#3
Image source: cooperlitcomics
#4
Image source: cooperlitcomics
#5
Image source: cooperlitcomics
#6
Image source: cooperlitcomics
#7
Image source: cooperlitcomics
#8
Image source: cooperlitcomics
#9
Image source: cooperlitcomics
#10
Image source: cooperlitcomics
#11
Image source: cooperlitcomics
#12
Image source: cooperlitcomics
#13
Image source: cooperlitcomics
#14
Image source: cooperlitcomics
#15
Image source: cooperlitcomics
#16
Image source: cooperlitcomics
#17
Image source: cooperlitcomics
#18
Image source: cooperlitcomics
#19
Image source: cooperlitcomics
#20
Image source: cooperlitcomics
#21
Image source: cooperlitcomics
#22
Image source: cooperlitcomics
#23
Image source: cooperlitcomics
#24
Image source: cooperlitcomics
#25
Image source: cooperlitcomics
#26
Image source: cooperlitcomics
#27
Image source: cooperlitcomics
#28
Image source: cooperlitcomics
#29
Image source: cooperlitcomics
#30
Image source: cooperlitcomics
Follow Us