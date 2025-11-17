Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

by

How are you today, dear pandas? We hope you’re having an awesome day. However, if it seems like nothing is going right and you need something to cheer you up, we may have just the thing.

“Cooper Lit Comics” is back on Bored Panda. The series, combining absurd situations and surprising twists, made its debut here last year when we featured a nice collection of strips by this artist. Now, we’ve selected the most recent works and some throwbacks shared by “Cooper Lit Comics” and present you with this big dose of humor. Be ready, because what you’re about to see may make your belly ache—from an overdose of laughter. Enjoy!

More info: Instagram | patreon.com | twitter.com | cooperlit.com | ko-fi.com

#1

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#2

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#3

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#4

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#5

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#6

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#7

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#8

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#9

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#10

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#11

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#12

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#13

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#14

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#15

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#16

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#17

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#18

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#19

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#20

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#21

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#22

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#23

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#24

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#25

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#26

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#27

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#28

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#29

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

#30

Here Are 30 Of The Most Recent Comics Full Of Random Twists By “Cooper Lit Comics”

Image source: cooperlitcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Overworked And Underpaid”: 55 People Share What It’s Like To Work At A ‘Dying’ Company
3 min read
Aug, 13, 2025
Hey Pandas, What Are Some Oddly Terrifying Facts? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
A Dark Crystal Prequel Series Could be a Nice Netflix Hit
3 min read
May, 18, 2017
12 Easy And Adorable Easter-Themed Snack Ideas
3 min read
Nov, 11, 2025
30 Ex-Burglars Reveal The Signs Of Your Home Being Targeted And How To Avoid It
3 min read
Nov, 15, 2025
Cress Williams as Black Lightning
Superhero Black Lightning Finally Reaches Live Television
3 min read
May, 15, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.