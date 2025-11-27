Artist Made 50 Quirky Sculptures Bursting With Personality

If you love whimsical art toys that feel like they stepped out of a playful parallel universe, meet Sad Salesman. New York-based artist Eric Althin creates strange, charming, and instantly lovable figures – from one-eyed monsters to chubby mermaids and quirky pop culture twists. Bright, round, and full of personality, his sculptures capture imagination, humor, and the simple joy of art that doesn’t take itself too seriously.

Scroll down to discover Eric’s imaginative world. From mischievous little monsters to whimsical sea creatures, every figure is full of character, ready to brighten your day and ignite your creativity.

More info: Instagram | Facebook | sadsalesman.com

#1

Image source: sad_salesman

#2

Image source: sad_salesman

#3

Image source: sad_salesman

#4

Image source: sad_salesman

#5

Image source: sad_salesman

#6

Image source: sad_salesman

#7

Image source: sad_salesman

#8

Image source: sad_salesman

#9

Image source: sad_salesman

#10

Image source: sad_salesman

#11

Image source: sad_salesman

#12

Image source: sad_salesman

#13

Image source: sad_salesman

#14

Image source: sad_salesman

#15

Image source: sad_salesman

#16

Image source: sad_salesman

#17

Image source: sad_salesman

#18

Image source: sad_salesman

#19

Image source: sad_salesman

#20

Image source: sad_salesman

#21

Image source: sad_salesman

#22

Image source: sad_salesman

#23

Image source: sad_salesman

#24

Image source: sad_salesman

#25

Image source: sad_salesman

#26

Image source: sad_salesman

#27

Image source: sad_salesman

#28

Image source: sad_salesman

#29

Image source: sad_salesman

#30

Image source: sad_salesman

#31

Image source: sad_salesman

#32

Image source: sad_salesman

#33

Image source: sad_salesman

#34

Image source: sad_salesman

#35

Image source: sad_salesman

#36

Image source: sad_salesman

#37

Image source: sad_salesman

#38

Image source: sad_salesman

#39

Image source: sad_salesman

#40

Image source: sad_salesman

#41

Image source: sad_salesman

#42

Image source: sad_salesman

#43

Image source: sad_salesman

#44

Image source: sad_salesman

#45

Image source: sad_salesman

#46

Image source: sad_salesman

#47

Image source: sad_salesman

#48

Image source: sad_salesman

#49

Image source: sad_salesman

#50

Image source: sad_salesman

