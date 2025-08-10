77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

by

Our understanding of what private investigators do for work mostly comes from watching movies. The media typically portrays PIs as mysterious, cunning, morally ambiguous, and lawless agents who spend their workdays chain-smoking and following people dressed in khaki trench coats. While this depiction is certainly fascinating and entertaining, it has led to many misconceptions about what they actually do.

To clear some things up about this profession, two private investigators on Reddit invited people to ask them anything and answered as best as they could. Scroll down to see for yourself the secrets they revealed and myths they debunked, and don’t forget to upvote the ones that surprised you the most.

#1

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: xnpio14

#2

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Atrocity108

#3

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Federal-Fix-2235

#4

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Doughspun1

#5

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Calm-Emphasis-8590

#6

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#7

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: 000-Luck

#8

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#9

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: cup-ojoe

#10

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: eye_far_ted

#11

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#12

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Ssamy30

#13

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Back_Effective

#14

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: korosensei87

#15

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Candy-Emergency

#16

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: freddyswordd

#17

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: fortheloveof0

#18

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: johanthetechie

#19

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: suntuario

#20

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#21

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: wooter99

#22

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: ginger_noodles

#23

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Greenpenman111

#24

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: leutwin

#25

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: mrsvixen6769

#26

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: thelittlestmermaid

#27

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#28

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: TarumK

#29

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: AvocadoOfDestiny

#30

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Greywolf2117

#31

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Volusto

#32

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: jnk456

#33

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#34

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Impact_Royal

#35

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: MyIncogName

#36

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Honest_Garlic3188

#37

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#38

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: vBladess

#39

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: sailorwickeddragon

#40

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#41

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#42

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: steamfan12

#43

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#44

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#45

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: MajorButtFucker

#46

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: VivaSpiderJerusalem

#47

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: bydy2

#48

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: bipolar_bea

#49

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Pipercross23

#50

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: simp_on_ur_crush

#51

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: khanfahad

#52

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Zenopus

#53

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: GreyKappa

#54

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Greywalker82

#55

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: 7TE__

#56

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: CSAndrew

#57

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: kyle_the_fire_master

#58

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Content-Bowler-3149

#59

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Leather-Heart

#60

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Skyecatcher

#61

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: [deleted]

#62

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: red-seymour

#63

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: TheRealestBlanketboi

#64

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: PussyKat4BBC

#65

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: parabolateralus

#66

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Truthskersodadrnkr

#67

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: MotorNorth5182

#68

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: trainisloud

#69

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: APittman27

#70

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: hotdogtears

#71

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: Cbwgm

#72

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: poluting

#73

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: RickyBobby0_1

#74

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: WayrestKnight

#75

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: jonnyl3

#76

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: minnesota420

#77

77 Answers From Private Investigators That Give A Real Glimpse Into Their Profession

Image source: MadTwizzy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Steven Universe
Steven Universe Season 2 Episode 12 & 13 Review: “We Need to Talk” & “Chille Tid”
3 min read
Jun, 22, 2015
Meet the Cast of Pretty Little Liars: The Perfectionists
3 min read
Mar, 30, 2019
The Milwaukee Brewers Parody Mean Girls and It’s Worth Discussing
3 min read
Mar, 30, 2019
Khloe and Lamar Season 2 Premiere: A Fine Bromance
3 min read
Feb, 19, 2012
Some of the Top 10 "Will They or Won't They" TV Shows
The Top 10 “Will They or Won’t They” TV Shows of All Time!
3 min read
Jun, 28, 2016
Who is Mike Richards? Most Likely Jeopardy!’s New Host
3 min read
Aug, 13, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.