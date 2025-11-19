30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

by

Starting a garden is a commitment that requires diligent work and attention to detail, and it’s not for everyone. While attempting to do so even without a green thumb is commendable, it may lead to undesirable results. 

These photos are just some of the many examples. We’ve collected them from this Instagram page, which highlights some of the worst gardening decisions ever made. Some are laugh-out-loud funny, while others are just downright confusing. 

Gardening disasters aside, though, these people still deserve an A for effort. Enjoy scrolling!

#1

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#2

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#3

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#4

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#5

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#6

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#7

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#8

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#9

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#10

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#11

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#12

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#13

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#14

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#15

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#16

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#17

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: friedurethra

#18

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#19

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#20

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#21

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#22

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#23

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#24

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#25

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#26

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#27

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#28

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#29

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

#30

30 Of The Most Bizarre Things Seen In People’s Gardens And Yards (New Pics)

Image source: shitgardens

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Turn Anything Into A Cat With This Japanese Cat Mold
3 min read
Nov, 13, 2025
The Family of Dahmer’s Victims Speak Out About Netflix Series
3 min read
Oct, 28, 2022
I Made Over 1000 Origami Butterflies (22 Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
Five Lessons the Show Kindred Spirits Teaches Us
3 min read
Mar, 17, 2020
Robber Robs Woman At ATM, But After Seeing Her Bank Balance, Returns All The Money With A Huge Smile
3 min read
Nov, 13, 2025
Karla Ann charlton
7 Things You Didn’t Know about Karla Ann Charlton
3 min read
Jan, 2, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.