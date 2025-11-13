Photographer Takes Portraits Of People With And Without Clothes, Asks Viewers To Guess Which One Is Naked From Their Faces

When looking at the two close-up shots of a single person taken by photographer Dylan Hamm, you probably wouldn’t notice a big difference as, at first glance, the side-by-side comparisons look very similar if not exactly the same. It gets more interesting when you start analyzing the features, slight changes in expressions or eyes that are caused by the special circumstances of this photoshoot idea. In one of the two passport-style portraits, the model is dressed and in another – completely naked.
Being naked in front of a camera is probably a huge step out of the comfort zone for most people depending on their self-confidence level. And this was the creative plan of Dylan Hamm when in January 2016 he invited strangers to a portrait photography session to capture how our faces can speak louder than words.
Can you tell on which photo the person is going commando?
More info: dylanhammphoto.com | Instagram
