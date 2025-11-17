“Do You Remember?”: 40 Pics That Might Not Make Any Sense If You’re Too Young

by

Back in my day, we used to walk to school by ourselves! A chocolate bar cost 10 cents, and airplanes were luxurious! Whether you remember these days yourself or you recall rolling your eyes as your parents and grandparents went on and on about the “good old days”, we’ve got a list full of nostalgia for you pandas, down below. 

From packaging of food items that you won’t find today to appliances that have become obsolete, enjoy taking a trip down memory lane with these pictures from “Do You Remember When?”. Keep reading to also find a conversation with Dave Fife of Retro Injection, and be sure to upvote the pics that make you feel like you’re officially getting old!

More info: DoYouRemember.com | Facebook

#1 We All Know That Butter Rum Is The Best Flavor

Image source: brolbo

#2 I Remember Thinking I Was Playing It Cool, With A Candy Cigarette Hanging From My Lips

Image source: Do You Remember When

#3 Everybody Seemed To Have This Bowl

Image source: amazon.com

#4 Who Remembers?

Image source: Do You Remember When

#5 Do You Remember This Experience In Shoe Stores?

Image source: Do You Remember When

#6 Toilet Paper Roll Deserts

Image source: MooseKnuckleBrigade

#7 Oldies And Goldie’s! Love Them ! I Have Those That Belonged To My Parents And Grandparents!

Image source: Do You Remember When

#8 If You’ve Ever Concocted A Delicious Mixture In This Exact Blender

Image source: Do You Remember When

#9 A Book Full Of Life Savers

Image source: RNW1215

#10 Older Than Dirt. I Have 78’s

Image source: Do You Remember When

#11 School Glue

Image source: Do You Remember When

#12 Fun Dip

Image source: Do You Remember When

#13 Hands-Down These Are My Favorite Batman & Robin

Image source: Do You Remember?

#14 The Classical Dish Full Of Candy That Was Completely Stuck Together

Image source: walmart.com

#15 I Had To Explain What The Scar Was To My Tattoo Artist. It’s All Covered Up Now

Image source: Do You Remember When

#16 They Definitely Don’t Make Them Like They Used To. Look At This Gorgeous Piece. Did You Have One?

Image source: Do You Remember?

#17 I Still Have My Two Large Flour & Sugar Containers

Image source: Do You Remember When

#18 How Did You Open This Container?

Image source: @HeisenbergLab

#19 When You Could Make The Whole Diner Listen To Your Song

Image source: classcreator.com

#20 Popcorn Made Like This

Image source: Ron Ross

#21 The Fruit Log

Image source: Adventure84

#22 So Cool. I Loved Mine

Image source: Do You Remember When

#23 Ceramic Christmas Trees! Very Nostalgic For Me

Image source: Do You Remember When

#24 The We’re Out Of Buns Hot Dog

Image source: Do You Remember When

#25 And This Type Of Skillet

Image source: Do You Remember When

#26 1 Cent For A Handful Of Gum

Image source: Do You Remember When

#27 Best Stocking Stuffers Ever

Image source: Do You Remember When

#28 Oh Boy Do I Remember… I Think Every Household Had One. Ours Was White!

Image source: Do You Remember When

#29 Alice Cooper And The Muppets

Image source: Do You Remember When

#30 This Hawaiian Punch That Needed A Can Opener

Image source: Do You Remember?

#31 This Gum

Image source: Do You Remember When

#32 You Put The Plastic Bonnet On Your Head And Mom Hooked Up The Air Hose, Then You Sat For 30 Minutes–Yes We Did! And You Hoped That You Didn’t Burn Your Ears Too

Image source: Do You Remember When

#33 The Work You Had To Put In Just To Open Up And Eat This Candy

Image source: unknown

#34 The Struggle Was Real

Image source: Do You Remember When

#35 These Fruit Pies

“Do You Remember?”: 40 Pics That Might Not Make Any Sense If You’re Too Young

#36 If You Look At This Crock-Pot And Immediately Start Drooling

Image source: dvo.com

#37 Made Plenty Of Them Back In The Day, But I Wouldnt Have An Idea How To Make Them Today

Image source: Do You Remember When

#38 Went To Grammy’s House And She’s Got This On The Wall… Nice Can Opener But I Love The Lightswitch Covers Even Better!

Image source: Do You Remember When

#39 When The Wendy’s Back Packaging Was Still Yellow

Image source: Zabboon

#40 Who Was Lucky Enough To Get This!??

Image source: Do You Remember When

