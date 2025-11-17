“Do You Remember?”: 40 Pics That Might Not Make Any Sense If You’re Too Young

Back in my day, we used to walk to school by ourselves! A chocolate bar cost 10 cents, and airplanes were luxurious! Whether you remember these days yourself or you recall rolling your eyes as your parents and grandparents went on and on about the “good old days”, we’ve got a list full of nostalgia for you pandas, down below.
From packaging of food items that you won’t find today to appliances that have become obsolete, enjoy taking a trip down memory lane with these pictures from “Do You Remember When?”. Keep reading to also find a conversation with Dave Fife of Retro Injection, and be sure to upvote the pics that make you feel like you’re officially getting old!
More info: DoYouRemember.com | Facebook
#1 We All Know That Butter Rum Is The Best Flavor
Image source: brolbo
#2 I Remember Thinking I Was Playing It Cool, With A Candy Cigarette Hanging From My Lips
Image source: Do You Remember When
#3 Everybody Seemed To Have This Bowl
Image source: amazon.com
#4 Who Remembers?
Image source: Do You Remember When
#5 Do You Remember This Experience In Shoe Stores?
Image source: Do You Remember When
#6 Toilet Paper Roll Deserts
Image source: MooseKnuckleBrigade
#7 Oldies And Goldie’s! Love Them ! I Have Those That Belonged To My Parents And Grandparents!
Image source: Do You Remember When
#8 If You’ve Ever Concocted A Delicious Mixture In This Exact Blender
Image source: Do You Remember When
#9 A Book Full Of Life Savers
Image source: RNW1215
#10 Older Than Dirt. I Have 78’s
Image source: Do You Remember When
#11 School Glue
Image source: Do You Remember When
#12 Fun Dip
Image source: Do You Remember When
#13 Hands-Down These Are My Favorite Batman & Robin
Image source: Do You Remember?
#14 The Classical Dish Full Of Candy That Was Completely Stuck Together
Image source: walmart.com
#15 I Had To Explain What The Scar Was To My Tattoo Artist. It’s All Covered Up Now
Image source: Do You Remember When
#16 They Definitely Don’t Make Them Like They Used To. Look At This Gorgeous Piece. Did You Have One?
Image source: Do You Remember?
#17 I Still Have My Two Large Flour & Sugar Containers
Image source: Do You Remember When
#18 How Did You Open This Container?
Image source: @HeisenbergLab
#19 When You Could Make The Whole Diner Listen To Your Song
Image source: classcreator.com
#20 Popcorn Made Like This
Image source: Ron Ross
#21 The Fruit Log
Image source: Adventure84
#22 So Cool. I Loved Mine
Image source: Do You Remember When
#23 Ceramic Christmas Trees! Very Nostalgic For Me
Image source: Do You Remember When
#24 The We’re Out Of Buns Hot Dog
Image source: Do You Remember When
#25 And This Type Of Skillet
Image source: Do You Remember When
#26 1 Cent For A Handful Of Gum
Image source: Do You Remember When
#27 Best Stocking Stuffers Ever
Image source: Do You Remember When
#28 Oh Boy Do I Remember… I Think Every Household Had One. Ours Was White!
Image source: Do You Remember When
#29 Alice Cooper And The Muppets
Image source: Do You Remember When
#30 This Hawaiian Punch That Needed A Can Opener
Image source: Do You Remember?
#31 This Gum
Image source: Do You Remember When
#32 You Put The Plastic Bonnet On Your Head And Mom Hooked Up The Air Hose, Then You Sat For 30 Minutes–Yes We Did! And You Hoped That You Didn’t Burn Your Ears Too
Image source: Do You Remember When
#33 The Work You Had To Put In Just To Open Up And Eat This Candy
Image source: unknown
#34 The Struggle Was Real
Image source: Do You Remember When
#35 These Fruit Pies
#36 If You Look At This Crock-Pot And Immediately Start Drooling
Image source: dvo.com
#37 Made Plenty Of Them Back In The Day, But I Wouldnt Have An Idea How To Make Them Today
Image source: Do You Remember When
#38 Went To Grammy’s House And She’s Got This On The Wall… Nice Can Opener But I Love The Lightswitch Covers Even Better!
Image source: Do You Remember When
#39 When The Wendy’s Back Packaging Was Still Yellow
Image source: Zabboon
#40 Who Was Lucky Enough To Get This!??
Image source: Do You Remember When
Follow Us