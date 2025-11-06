This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

by

Meet Sarah, a Las Vegas–based artist whose work dances on the edge between beauty and darkness. Drawn to the eerie and the macabre, she creates hauntingly beautiful pieces that evoke emotion as much as they unsettle. Whether she’s painting surreal animal portraits or exploring horror-inspired themes, Sarah’s art captures that perfect balance between the beautiful and the disturbing.

Her creations have even appeared at The Hive Gallery in Los Angeles, and she frequently shares her latest works with her growing online following on Instagram and Reddit.

More info: Instagram | sarahxshadows.com

#1

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#2

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#3

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#4

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#5

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#6

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#7

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#8

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#9

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#10

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#11

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#12

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#13

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#14

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#15

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#16

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#17

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#18

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#19

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#20

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#21

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#22

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#23

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#24

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#25

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#26

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#27

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#28

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#29

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#30

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#31

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#32

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#33

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#34

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

#35

This Las Vegas Artist Blends Horror And Beauty In These Emotional, Unsettling Drawings (35 Pics)

Image source: sarahxshadows

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Domestic Violence Victim Reveals How Siri Saved Her Life During Horrifying Attack
3 min read
Sep, 17, 2025
Miami Vice May Have Had the Best Guest Star Roster of All-Time
3 min read
Aug, 11, 2021
Guy Is At His Breaking Point With Clumsy Girlfriend Who Keeps Destroying His Stuff
3 min read
Aug, 21, 2025
Days of Our Lives Spoilers: Is Abigail’s Life in Danger Because of Ben?
3 min read
Mar, 21, 2016
The Family of Dahmer’s Victims Speak Out About Netflix Series
3 min read
Oct, 28, 2022
The Last Days of Ptolemy Gray is Worth the Watch
3 min read
Mar, 29, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.