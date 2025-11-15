Artist Who Illustrates Everyday Life With His Wife Is Having Another Baby, Shares Their Parenting Struggles In 32 Comics

by

I don’t know about you but to me, it seems that Yehuda Devir and his wife Maya have just announced they’re having their first child. But it was two years ago! Not only that, the couple revealed that “mommy got a bun in the oven” again in October!

Yehuda and Maya have been documenting their everyday life through comics for years (previously here, here, and here), and it’s incredibly awesome to see how their parenting journey has become such an important part of their work too.

Adjusting to becoming a mom and dad is quite something on its own, but these two look like they have their priorities straight, guiding them along the way, and have figured it out. At least for the most part.

More info:  yehudadevir.comInstagram | FacebookTwitter

#1 Belly Belly

Image source: jude_devir

#2 She Can Walk!

Image source: jude_devir

#3 Spoons

Image source: jude_devir

#4 First Contact

Image source: jude_devir

#5 Out Of Proportion

Image source: jude_devir

#6 M..ma..mam..mama

Image source: jude_devir

#7 Unstoppable!

Image source: jude_devir

#8 Mommy Deserves A Toy Too

Image source: jude_devir

#9 Our New Year’s Eve

Image source: jude_devir

#10 Everybodies Watching

Image source: jude_devir

#11 Ready For The Next Step

Image source: jude_devir

#12 Aaachooo!

Image source: jude_devir

#13 Bad Romance

Image source: jude_devir

#14 The Screen

Image source: jude_devir

#15 She Needed A Hand

Image source: jude_devir

#16 Multitasking

Image source: jude_devir

#17 Mr. & Mrs. Know-It-All

Image source: jude_devir

#18 Everything’s Gonna Be Alright

Image source: jude_devir

#19 Deal With It!

Image source: jude_devir

#20 Bon Appétit

Image source: jude_devir

#21 Oh Hair No!

Image source: jude_devir

#22 A Symphony Of Flavors

Image source: jude_devir

#23 Sleep Tight

Image source: jude_devir

#24 We Can Start Whenever We Want..

Image source: jude_devir

#25 Pillow Fight

Image source: jude_devir

#26 Mommy’s Got A Bun In The Oven!!!!

Image source: jude_devir

#27 Family Vacation

Image source: jude_devir

#28 Heavy Load…

Image source: jude_devir

#29 Quality Time

Image source: jude_devir

#30 We’re In This Together! There Is No ‘I‘ In ‘We’.my Biggest Fear, As A Woman, Mother, And Wife, Is To Suddenly Find Myself Alone In The World

Image source: jude_devir

#31 Same Story Every Winter…

Image source: jude_devir

#32 Teamwork

Image source: jude_devir

Patrick Penrose
Patrick Penrose
