Artist Who Illustrates Everyday Life With His Wife Is Having Another Baby, Shares Their Parenting Struggles In 32 Comics

I don’t know about you but to me, it seems that Yehuda Devir and his wife Maya have just announced they’re having their first child. But it was two years ago! Not only that, the couple revealed that “mommy got a bun in the oven” again in October!
Yehuda and Maya have been documenting their everyday life through comics for years (previously here, here, and here), and it’s incredibly awesome to see how their parenting journey has become such an important part of their work too.
Adjusting to becoming a mom and dad is quite something on its own, but these two look like they have their priorities straight, guiding them along the way, and have figured it out. At least for the most part.
#1 Belly Belly
#2 She Can Walk!
#3 Spoons
#4 First Contact
#5 Out Of Proportion
#6 M..ma..mam..mama
#7 Unstoppable!
#8 Mommy Deserves A Toy Too
#9 Our New Year’s Eve
#10 Everybodies Watching
#11 Ready For The Next Step
#12 Aaachooo!
#13 Bad Romance
#14 The Screen
#15 She Needed A Hand
#16 Multitasking
#17 Mr. & Mrs. Know-It-All
#18 Everything’s Gonna Be Alright
#19 Deal With It!
#20 Bon Appétit
#21 Oh Hair No!
#22 A Symphony Of Flavors
#23 Sleep Tight
#24 We Can Start Whenever We Want..
#25 Pillow Fight
#26 Mommy’s Got A Bun In The Oven!!!!
#27 Family Vacation
#28 Heavy Load…
#29 Quality Time
#30 We’re In This Together! There Is No ‘I‘ In ‘We’.my Biggest Fear, As A Woman, Mother, And Wife, Is To Suddenly Find Myself Alone In The World
#31 Same Story Every Winter…
#32 Teamwork
