This Comics Artist Makes People Laugh With Single-Panel Jokes, And Here’s The Halloween Edition (50 Pics)

With Halloween just around the corner, the celebrations are in full swing and we here at Bored Panda are just as excited to participate by featuring some of the delightful comic work of well-known artist Nate Fakes (check his recent work).

Nate’s unique talent for finding humor in everyday moments has resonated with many, establishing him as an artist who is known for his one-panel comics that are full of puns. His journey from an aspiring artist to a seasoned professional with a loyal fan base is a true reflection of his artistic skill, intelligence, and unwavering dedication to his craft. In these times when a good laugh is more valuable than ever, Nate Fakes’ comics serve as a charming reminder of the joy that can be found in the simple, quirky aspects of life.

More info: Instagram | twitter.com | Facebook | nfakes.com

#1

Image source: nate_fakes

#2

Image source: nate_fakes

#3

Image source: nate_fakes

#4

Image source: nate_fakes

#5

Image source: nate_fakes

#6

Image source: nate_fakes

#7

Image source: nate_fakes

#8

Image source: nate_fakes

#9

Image source: nate_fakes

#10

Image source: nate_fakes

#11

Image source: nate_fakes

#12

Image source: nate_fakes

#13

Image source: nate_fakes

#14

Image source: nate_fakes

#15

Image source: nate_fakes

#16

Image source: nate_fakes

#17

Image source: nate_fakes

#18

Image source: nate_fakes

#19

Image source: nate_fakes

#20

Image source: nate_fakes

#21

Image source: nate_fakes

#22

Image source: nate_fakes

#23

Image source: nate_fakes

#24

Image source: nate_fakes

#25

Image source: nate_fakes

#26

Image source: nate_fakes

#27

Image source: nate_fakes

#28

Image source: nate_fakes

#29

Image source: nate_fakes

#30

Image source: nate_fakes

#31

Image source: nate_fakes

#32

Image source: nate_fakes

#33

Image source: nate_fakes

#34

Image source: nate_fakes

#35

Image source: nate_fakes

#36

Image source: nate_fakes

#37

Image source: nate_fakes

#38

Image source: nate_fakes

#39

Image source: nate_fakes

#40

Image source: nate_fakes

#41

Image source: nate_fakes

#42

Image source: nate_fakes

#43

Image source: nate_fakes

#44

Image source: nate_fakes

#45

Image source: nate_fakes

#46

Image source: nate_fakes

#47

Image source: nate_fakes

#48

Image source: nate_fakes

#49

Image source: nate_fakes

#50

Image source: nate_fakes

