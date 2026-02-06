30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

by

Artist Mark Parisi is known for his long-running comic panel Off The Mark, which humorously portrays everyday life and absurd situations. In the comics featured here, he imagines what horror movies would look like from the perspective of animals and objects, turning familiar scary scenes into funny moments that fans of both horror and comics can relate to.

If you haven’t seen our previous post featuring earlier comics from this series, we highly recommend checking it out. We’re confident you won’t regret it and might even get a good laugh out of it. Without further ado, scroll down and see who’s about to get scared while watching a thrilling movie this time. Enjoy!

More info: Instagram | offthemark.com | patreon.com | Facebook

#1

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#2

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#3

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#4

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#5

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#6

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#7

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#8

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#9

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#10

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#11

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#12

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#13

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#14

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#15

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#16

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#17

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#18

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#19

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#20

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#21

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#22

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#23

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#24

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#25

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#26

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#27

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#28

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#29

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

#30

30 Funny “Off The Mark” One-Panel Comics Depicting Horror Movies In A Parallel Universe By Mark Parisi (New Pics)

Image source: Mark Parisi

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Decides To Completely Change Her Style, Ignores Partners Comments About Not Liking It
3 min read
Jan, 27, 2026
Europeans Get Back At Americans With “American Mind Can’t Comprehend” Meme (30 Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
Food that Built America
Why You Should Tune In To “The Food That Built America”
3 min read
Aug, 22, 2019
Behind The Scenes Of Photographing Horses In A Studio Will Put A Smile On Your Face
3 min read
Nov, 13, 2025
Ballers
Ballers Season 1 Episode 1 Review: “Pilot”
3 min read
Jun, 22, 2015
For Inktober Challenge, I Retold A Famous Russian Folktale Like Never Before
3 min read
Nov, 14, 2025