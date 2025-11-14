Artist Shows How Popular Apps Would Have Looked In The 1980s (13 Pics)

Have you ever wondered how famous apps would have looked in the 1980s? Graphic designer Luli Kibudi surely did! The 28-year-old artist from Buenos Aires, Argentina, currently living in Barcelona, created a new series called “Once Appon a Time” where she depicts famous apps a few decades back and gives them a new retro look. Scroll down for Bored Panda’s interview with the artist!
#1 Spotify
Image source: lulikibudi
#2 Microsoft Word
Image source: lulikibudi
#3 WhatsApp
Image source: lulikibudi
#4 Netflix
Image source: lulikibudi
#5 LinkedIn
Image source: lulikibudi
#6 Pinterest
Image source: lulikibudi
#7 Gmail
Image source: lulikibudi
#8 Wikipedia
Image source: lulikibudi
#9 YouTube
Image source: lulikibudi
#10 iCloud
Image source: lulikibudi
#11 Facebook
Image source: lulikibudi
#12 Domestika
Image source: lulikibudi
#13 Slack
Image source: lulikibudi
