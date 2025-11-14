Artist Shows How Popular Apps Would Have Looked In The 1980s (13 Pics)

Have you ever wondered how famous apps would have looked in the 1980s? Graphic designer Luli Kibudi surely did! The 28-year-old artist from Buenos Aires, Argentina, currently living in Barcelona, created a new series called “Once Appon a Time” where she depicts famous apps a few decades back and gives them a new retro look. Scroll down for Bored Panda’s interview with the artist!

More info: behance.net | Instagram

#1 Spotify

Image source: lulikibudi

#2 Microsoft Word

Image source: lulikibudi

#3 WhatsApp

Image source: lulikibudi

#4 Netflix

Image source: lulikibudi

#5 LinkedIn

Image source: lulikibudi

#6 Pinterest

Image source: lulikibudi

#7 Gmail

Image source: lulikibudi

#8 Wikipedia

Image source: lulikibudi

#9 YouTube

Image source: lulikibudi

#10 iCloud

Image source: lulikibudi

#11 Facebook

Image source: lulikibudi

#12 Domestika

Image source: lulikibudi

#13 Slack

Image source: lulikibudi

