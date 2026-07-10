49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

by

When a home changes hands, it often needs a little work. And if the new owners are already spending the money on repairs, it might be the perfect time to update the exterior as well. Unfortunately, you can’t buy good taste.

The TikTok account ‘Crime Designs‘ is dedicated to calling out questionable renovations. By sharing before-and-after photos—many of which are pulled from Google Street View—it shows how quickly character can disappear in the name of modernization.

Are gray paint, sleek lines, and minimalist facades always an improvement? We’ll let you decide.

#1

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

#2

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#3

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#4

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#5

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#6

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#7

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#8

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#9

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#10

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#11

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#12

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#13

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#14

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#15

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#16

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#17

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#18

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#19

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#20

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#21

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#22

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#23

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#24

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#25

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#26

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#27

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#28

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#29

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#30

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#31

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#32

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#33

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#34

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#35

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#36

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#37

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#38

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#39

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#40

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#41

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#42

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#43

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#44

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#45

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#46

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#47

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#48

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesigns

#49

49 Then Vs. Now Pics Of Houses That Made The Internet Seriously Mad

Image source: crimedesignsReport

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Photographed Japanese Wisteria And Pictures Look Like Paintings
3 min read
Nov, 15, 2025
Legends of Tomorrow Presents The Rock as President in Featurette
3 min read
May, 18, 2021
30 Memes For People Who Love Food
3 min read
Nov, 17, 2025
Eastern European Woman Moves To The UK With American Hubby, Feels Targeted For Being A Foreigner
3 min read
May, 4, 2026
Avatar The Last Airbender Live-Action Adaptation: Everything You Need to Know
3 min read
Oct, 25, 2023
NYT Wordle Hints And Answers For 07-December-2025
3 min read
Dec, 7, 2025