40 Stunning Pics Of 20th-Century Architecture, As Shared On “Old Architecture”

The world has changed quite a bit over the last 120 years. Even many buildings that were constructed only a century ago look vastly different than when they were first unveiled. But if you’re a 20th century architecture enthusiast, today is your lucky day, because below, we’ve gathered some of our favorite pics from the Old Architecture Facebook page.
From massive Brutalist buildings to stunning ski resorts, these photos will give you a blast from the past and some insight into the minds of the architects of the time. Enjoy this gorgeous eye candy, and be sure to upvote the buildings you’d like to see in person!
#1 Louis Kahn – Library, Phillips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, USA, 1965-71
Image source: OLD ARCHITECTURE
#2 Johnson Wax HQ , Frank Lloyd Wright
Image source: OLD ARCHITECTURE
#3 Terminal 5, Eero Saarinen, 1962 | New York
Image source: OLD ARCHITECTURE
#4 Félix Candela – Capilla De La Medalla De La Virgen Milagrosa, Mexico City, 1953
Image source: OLD ARCHITECTURE
#5 La Baule – “L’immeuble En Vague” (The Wave Building), Resort Of La Baule, Brittany, France Built In The 1970-S By Pierre Doucet. (C) Etienne Gérard
Image source: OLD ARCHITECTURE
#6 The Track Featured Is A Real Race Track, Built On The Roof Of A Fiat Factory That Opened In Turin’s Ligotto District In 1923
Image source: OLD ARCHITECTURE
#7 Paulo Mendes Da Rocha | Casa No Butantã, The Architect’s Own Home. Brasil, São Paulo, 1966
Image source: OLD ARCHITECTURE
#8 Buckminster Fuller’s Former United States Pavilion At Expo 67, Montréal, Québec. Photo: Robert Duchesnay
Image source: OLD ARCHITECTURE
#9 Les Choux De Créteil, Creitel, France,
built Between 1969-74,
architect Gérard Grandval.
(C) B.a.c.u./ 2015 Dumitru Rusu
Image source: OLD ARCHITECTURE
#10 Oklahoma State Capitol Bank – 1962
Image source: OLD ARCHITECTURE
#11 The Boomerang, Office Building For Johnson Wax, 1960, Mijdrecht, Netherlands. Architecture: Huig Aart Maaskant (H.a. Maaskant). Photo: Jan Versnel
Image source: OLD ARCHITECTURE
#12 Terrace House (1965) In Oslo, Norway, By Anne-Tinne & Mogens Friis
Image source: OLD ARCHITECTURE
#13 Marin County Civic Center, Frank Lloyd Wright, 1960
Image source: OLD ARCHITECTURE
#14 Pavilion Of Australia On Expo 1970 In Osaka, Japan, By James Maccormick
Image source: OLD ARCHITECTURE
#15 Gas Station, Ogre, Latvia, 1965
Image source: OLD ARCHITECTURE
#16 A Beautiful Polygonal Mix Of Brick And Exposed Concrete: Dieter Oesterlen: Christuskirche, Bochum, Germany, 1956–1959
Image source: OLD ARCHITECTURE
#17 Juan Haro Piñar’s Oliva Service Station, Valencia, 1960
Image source: OLD ARCHITECTURE
#18 Szépvölgyi Street 88.b, Budapest, Built In 1933-1934, By Fischer József Photographer Unknown
Image source: OLD ARCHITECTURE
#19 Palacio De Alvorada (1958)
Image source: OLD ARCHITECTURE
#20 Aquila Service Station, Sesto San Giovanni (Mi), Italy, 1949. Architect: Aldo Favini
Image source: OLD ARCHITECTURE
#21 Tsujiki District, Tokyo – Kenzo Tange, 1963
Image source: OLD ARCHITECTURE
#22 Arango House, John Lautner, Acapulko Mexico, 1973
Image source: OLD ARCHITECTURE
#23 Karl Hugo Schmölz – Hauptbahnhof Köln, 1957
Image source: OLD ARCHITECTURE
#24 Interior Of Maison Ozenfant By Le Corbusier
Image source: OLD ARCHITECTURE
#25 Bauhaus Movement, Germany, 1927
Image source: OLD ARCHITECTURE
#26 Louis Kahn | Indian Institute Of Management Ahmedabad | Ahmedabad, India
Image source: OLD ARCHITECTURE
#27 Czecho Slovakian Embassy In London Made By Jan Bocan, Zdenek Rothbauer, Jan Sramek And Karel Stepansky 1965-70
Image source: OLD ARCHITECTURE
#28 Augustín Hernández Navarro — Hernández House, Mexico City, 1973, Photographed By Julius Shulman
Image source: OLD ARCHITECTURE
#29 Concert Hall, Takasaki, Japan, 1960s (Antonin Raymond And L.l. Rado)
Image source: OLD ARCHITECTURE
#30 Sculptured House, Colorado, USA, Built: 1963 Architect: Charles Deaton
Image source: OLD ARCHITECTURE
#31 Angelo Mangiarotti, Office Building, Snaidero Industrial Complex, Majano Del Friuli, Udine, Italy, 1978
Image source: OLD ARCHITECTURE
#32 Albert Frey’s Canvas Weekend House, Long Island, 1934
Image source: OLD ARCHITECTURE
#33 Hiroshima Children’s Library, Kenzo Tange, 1951-53
Image source: OLD ARCHITECTURE
#34 Church “Santa Maria Immacolata” (1966) In Bergamo, Italy, By Pino Pizzigoni
Image source: OLD ARCHITECTURE
#35 Vladimir Efimovich Tsigal And Belopolskiy, Kananin And Khavin – Malaya Zemlya Memorial, Novorossiysk, Russia, 1982
Image source: OLD ARCHITECTURE
#36 Carl Fingerhuth’s ‘Concrete Hedgehog’ Swiss Army Pavilion (1964)
Image source: OLD ARCHITECTURE
#37 Church “Heilig Geist” (1966) In Emmerich, Germany, By Dieter Georg Baumewerd
Image source: OLD ARCHITECTURE
#38 La Casa Del Portuale, Architect: Aldo Rossi, Location/Year: Naples, Italy / 1968-80
Image source: OLD ARCHITECTURE
#39 Le Corbusier, The Shodhan House Rear Facade, Ahmedabad, India 1956
Image source: OLD ARCHITECTURE
#40 Brazilian Embassy In Argentina (Buenos Aires), Built Between 1978-89 By Olavo Redig De Campos And Oswaldo Cintra De Carvalho
Image source: OLD ARCHITECTURE
Follow Us