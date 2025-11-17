40 Stunning Pics Of 20th-Century Architecture, As Shared On “Old Architecture”

by

The world has changed quite a bit over the last 120 years. Even many buildings that were constructed only a century ago look vastly different than when they were first unveiled. But if you’re a 20th century architecture enthusiast, today is your lucky day, because below, we’ve gathered some of our favorite pics from the Old Architecture Facebook page.

From massive Brutalist buildings to stunning ski resorts, these photos will give you a blast from the past and some insight into the minds of the architects of the time. Enjoy this gorgeous eye candy, and be sure to upvote the buildings you’d like to see in person!

#1 Louis Kahn – Library, Phillips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, USA, 1965-71

#2 Johnson Wax HQ , Frank Lloyd Wright

#3 Terminal 5, Eero Saarinen, 1962 | New York

#4 Félix Candela – Capilla De La Medalla De La Virgen Milagrosa, Mexico City, 1953

#5 La Baule – “L’immeuble En Vague” (The Wave Building), Resort Of La Baule, Brittany, France Built In The 1970-S By Pierre Doucet. (C) Etienne Gérard

#6 The Track Featured Is A Real Race Track, Built On The Roof Of A Fiat Factory That Opened In Turin’s Ligotto District In 1923

#7 Paulo Mendes Da Rocha | Casa No Butantã, The Architect’s Own Home. Brasil, São Paulo, 1966

#8 Buckminster Fuller’s Former United States Pavilion At Expo 67, Montréal, Québec. Photo: Robert Duchesnay

#9 Les Choux De Créteil, Creitel, France,
built Between 1969-74,
architect Gérard Grandval.

(C) B.a.c.u./ 2015 Dumitru Rusu

#10 Oklahoma State Capitol Bank – 1962

#11 The Boomerang, Office Building For Johnson Wax, 1960, Mijdrecht, Netherlands. Architecture: Huig Aart Maaskant (H.a. Maaskant). Photo: Jan Versnel

#12 Terrace House (1965) In Oslo, Norway, By Anne-Tinne & Mogens Friis

#13 Marin County Civic Center, Frank Lloyd Wright, 1960

#14 Pavilion Of Australia On Expo 1970 In Osaka, Japan, By James Maccormick

#15 Gas Station, Ogre, Latvia, 1965

#16 A Beautiful Polygonal Mix Of Brick And Exposed Concrete: Dieter Oesterlen: Christuskirche, Bochum, Germany, 1956–1959

#17 Juan Haro Piñar’s Oliva Service Station, Valencia, 1960

#18 Szépvölgyi Street 88.b, Budapest, Built In 1933-1934, By Fischer József Photographer Unknown

#19 Palacio De Alvorada (1958)

#20 Aquila Service Station, Sesto San Giovanni (Mi), Italy, 1949. Architect: Aldo Favini

#21 Tsujiki District, Tokyo – Kenzo Tange, 1963

#22 Arango House, John Lautner, Acapulko Mexico, 1973

#23 Karl Hugo Schmölz – Hauptbahnhof Köln, 1957

#24 Interior Of Maison Ozenfant By Le Corbusier

#25 Bauhaus Movement, Germany, 1927

#26 Louis Kahn | Indian Institute Of Management Ahmedabad | Ahmedabad, India

#27 Czecho Slovakian Embassy In London Made By Jan Bocan, Zdenek Rothbauer, Jan Sramek And Karel Stepansky 1965-70

#28 Augustín Hernández Navarro — Hernández House, Mexico City, 1973, Photographed By Julius Shulman

#29 Concert Hall, Takasaki, Japan, 1960s (Antonin Raymond And L.l. Rado)

#30 Sculptured House, Colorado, USA, Built: 1963 Architect: Charles Deaton

#31 Angelo Mangiarotti, Office Building, Snaidero Industrial Complex, Majano Del Friuli, Udine, Italy, 1978

#32 Albert Frey’s Canvas Weekend House, Long Island, 1934

#33 Hiroshima Children’s Library, Kenzo Tange, 1951-53

#34 Church “Santa Maria Immacolata” (1966) In Bergamo, Italy, By Pino Pizzigoni

#35 Vladimir Efimovich Tsigal And Belopolskiy, Kananin And Khavin – Malaya Zemlya Memorial, Novorossiysk, Russia, 1982

#36 Carl Fingerhuth’s ‘Concrete Hedgehog’ Swiss Army Pavilion (1964)

#37 Church “Heilig Geist” (1966) In Emmerich, Germany, By Dieter Georg Baumewerd

#38 La Casa Del Portuale, Architect: Aldo Rossi, Location/Year: Naples, Italy / 1968-80

#39 Le Corbusier, The Shodhan House Rear Facade, Ahmedabad, India 1956

#40 Brazilian Embassy In Argentina (Buenos Aires), Built Between 1978-89 By Olavo Redig De Campos And Oswaldo Cintra De Carvalho

Patrick Penrose
