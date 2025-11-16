Almost 11M People Liked This Meme Page Called “Men’s Humor”, And Here Are 38 Of The Best Posts From It

It is true that men and women can crack equally funny jokes, but it is also true that men and women might find some things funnier than others. It can depend on people’s experiences, interests and culture.
This one Facebook group with almost 12 million followers caters to men’s humor, although the posts can be universally funny as well. It’s called Men’s Humor and includes funny posts on Twitter and other social media as well as memes.
More info: Facebook | Instagram | Twitter
#1
Image source: Men's Humor
#2
Image source: Men's Humor
#3
Image source: Men's Humor
#4
Image source: Men's Humor
#5
Image source: carson__hudson
#6
Image source: CalebMoshier
#7
Image source: Men's Humor
#8
Image source: Men's Humor
#9
Image source: Men's Humor
#10
Image source: Men's Humor
#11
Image source: Men's Humor
#12
Image source: Men's Humor
#13
Image source: Men's Humor
#14
Image source: Men's Humor
#15
Image source: Men's Humor
#16
Image source: Men's Humor
#17
Image source: Men's Humor
#18
Image source: Men's Humor
#19
Image source: Men's Humor
#20
Image source: Men's Humor
#21
Image source: Men's Humor
#22
Image source: Men's Humor
#23
Image source: Men's Humor
#24
Image source: mommajessiec
#25
Image source: Men's Humor
#26
Image source: Men's Humor
#27
Image source: Men's Humor
#28
Image source: Men's Humor
#29
Image source: KimBhasin
#30
Image source: Men's Humor
#31
Image source: Men's Humor
#32
Image source: Men's Humor
#33
Image source: Men's Humor
#34
Image source: Men's Humor
#35
Image source: Men's Humor
#36
Image source: Men's Humor
#37
Image source: Men's Humor
#38
Image source: Men's Humor
Follow Us