48 Relatable Work Memes For All Of Us Who Are Trapped In This Hamster Wheel (New Pics)

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As children, most of us were sold the idea that we would one day find a job that we’re passionate about. After all, if you have to spend 40 hours a week grinding, you might as well enjoy that time! But the unfortunate reality is that most of us are only clocking in and out to earn a paycheck, and the hours in between can be quite miserable.

So if you need something to help you get through a long day at the office, you’ve come to the right place, pandas. We visited Work Memes Official on Instagram and compiled a list of their funniest posts below. Enjoy scrolling through these images that you might find painfully relatable, and be sure to upvote the ones that you’re tempted to send to your boss!

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Patrick Penrose
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