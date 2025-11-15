50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment’ And Shared It On This Online Group (New Pics)

by

Why would Pewdiepie call a far corner of the internet known by the title “Cursed Comments” “the very worst subreddit” out there, I wonder? Surely there should be many more reckless and vicious subreddits that refuse to abide by the rules of common sense.

Well, seemingly innocent at first glance, the subreddit Cursed Comments owns its name 100 percent. Why? Because, as the community’s description says, it serves a collection of “comments that strike the reader into oblivion, while leaving you speechless at the same time.”

Sometimes, it’s the blatant gruesomeness, other times it’s pure incomprehension, sometimes it’s sheer absurdity, other cases it’s all ensued hilarity. After all, it’s a reflection of all the communication happening out in the virtual wild west. Nothing is sacred, everything is kinda meme-like.

So we picked out some of the most ‘srsly?’ and ‘im outta here’ comments as shared by a whopping 2.5 million cursed members in the group. In the end, we are all more or less cursed, it’s just that the cursed ones already know it.

Psst! More cursed comments await in our previous post right here.

#1 Cursed Job

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#2 Cursed Light Theme

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#3 Cursed_spareparts

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#4 Cursed_ambulance

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#5 Cursed_mickey

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#6 Cursed Truckdrivers

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#7 Cursed_wealth

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#8 Cursed_experimentation

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#9 Cursed Vegans

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#10 Cursed Casket

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#11 Cursed_family

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#12 Cursed_yoda

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#13 Cursed_kittler

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#14 Cursed Ashes

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#15 Cursed_pregnancy

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#16 Cursed_wolf

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#17 Cursed_Napoleon

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#18 Cursed_fridge

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#19 Cursed Excitement

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#20 Cursed_pregnancy

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#21 Cursed_gamer

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#22 Cursed_zoo

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#23 Cursed_math

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#24 Cursed Excretion

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#25 Cursed_president

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#26 Cursed_son

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#27 Cursed_cow

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#28 Cursed_toys

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#29 Cursed_photobomb

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#30 Cursed Whale Watching

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#31 Cursed_batman.

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#32 Cursed_advertisement

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#33 Cursed_hospital

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#34 Cursed_vending Machine

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#35 Cursed Gregsticles

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#36 Cursed_repeatinghistory

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#37 Cursed_grease

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#38 Cursed_streamer

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#39 Cursed_hotspings

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com, twitter.com

#40 Cursed_railroad

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#41 Cursed_mess

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#42 Cursed_playplace

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#43 Cursed_dog

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#44 Cursed_lifehacks

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#45 Cursed_2021

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#46 Cursed_powers

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#47 Cursed_manuel

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#48 Cursed_richest Man

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#49 Cursed_uncle

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#50 Cursed Drink

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#51 Cursed_advertisment

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#52 Cursed_pride

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#53 Cursed_meat

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#54 Cursed_chicago

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#55 Cursed_robbery

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#56 Cursed Stain

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com, twitter.com

#57 Cursed Wakko

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#58 Cursed_disability

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#59 Cursed_car

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#60 Cursed_harry.potter

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#61 Cursed_ Jesuses The Youtuber

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#62 Cursed_reference

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#63 Cursed_tier

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

#64 Cursed_nukes

50 Times People Spotted A ‘Cursed Comment&#8217; And Shared It On This Online Group (New Pics)

Image source: reddit.com

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Toad Decides To Live In This Woman’s Shoe, So She Takes Their Friendship To The Next Level
3 min read
Nov, 14, 2025
Why Did Walter White Always Save Jesse on Breaking Bad?
3 min read
Jun, 17, 2020
I Met A Clown On The Internet And We Made A Film Together
3 min read
Nov, 13, 2025
Sleeping Twins Have No Idea They Go On Epic Adventures When They Sleep
3 min read
Nov, 11, 2025
This Mom’s Genius Trick That Stops Her Baby Crying Is Going Viral, But Not Everyone Approves It
3 min read
Nov, 12, 2025
Can The Walking Dead’s Finale Reignite the Fading Passion of Its Fans?
3 min read
Jul, 14, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.