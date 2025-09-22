92 Absurd “Scientific” Takes That Say A Lot About Modern Society

Not every claim that gets dressed up as “science” actually holds water. These days, it feels like you can find wild theories and shaky “facts” being thrown around everywhere: from everyday conversations to viral posts online.
That’s where one lively Facebook group steps in, collecting and poking fun at the most questionable “scientific” claims people have come across. The results are both hilarious and eye-opening, as members share examples that sound smart on the surface but fall apart under even the most basic scrutiny. Keep reading to discover some of the funniest and most ridiculous ones that made the list!
#1
Image source: Mike Meistrich
#2
Image source: FatheringAutism
#3
Image source: Mike Meistrich
#4
Image source: Anonymous member
#5
Image source: Jamie Rogers
#6
Image source: Gregory Logro Bolide
#7
Image source: Jay Erkmeister
#8
Image source: Pierre-Yves Fleury
#9
Image source: Tamarah Day
#10
Image source: Pierre-Yves Fleury
#11
How dinosaurs went extinct according to flat earthers.
Image source: Gregory Logro Bolide
#12
Image source: Donna Wildwood
#13
Image source: Dakotah SkýWalker
#14
Image source: Ryan Martin
#15
Image source: Pierre-Yves Fleury
#16
Image source: Rikki Arvanites
#17
Image source: Otaku Turtle
#18
Image source: Mark Barnett
#19
A comment from a “research scientist” about why black people can look into the eclipse with no protection because of their superior eyes due to having more melanin than white people.
Image source: DontThinkThatsScience/
#20
Image source: Drake Scoville
#21
Image source: Mike Meistrich
#22
Image source: Mike Meistrich
#23
Image source: Pierre-Yves Fleury
#24
Image source: Timothy Foreman
#25
Image source: Gregory Logro Bolide
#26
Image source: Douglas Eric
#27
Image source: Pierre-Yves Fleury
#28
Image source: Pierre-Yves Fleury
#29
Image source: Anonymous member
#30
Image source: Taylor K Woodard
#31
Image source: condsty
#32
Image source: The Natural Health Hub Backup
#33
Image source: Matt Landman
#34
Image source: Johan M. Cos
#35
Image source: Pierre-Yves Fleury
#36
Image source: Deidre House
#37
Image source: Mike Meistrich
#38
Image source: Mike Meistrich
#39
Image source: Pierre-Yves Fleury
#40
Image source: Mike Meistrich
#41
Everything was going so wholesomely…until
Image source: Miriam Ebichu Kings
#42
Image source: Pierre-Yves Fleury
#43
Image source: Matt Atkinson
#44
Image source: Rikki Arvanites
#45
Image source: Mike Meistrich
#46
Image source: Mj Jacobs
#47
Image source: Gregory Logro Bolide
#48
Image source: Pierre-Yves Fleury
#49
Image source: Pierre-Yves Fleury
#50
Image source: Riss Mae
#51
Image source: Mahlon Underwood
#52
Image source: Rhiannon Hughes
#53
Image source: Angie Bignell
#54
Image source: Jennifer Gonzales
#55
Image source: TALK Farms
#56
Image source: Drake Scoville
#57
Image source: Pierre-Yves Fleury
#58
Image source: Aaron Hathaway
#59
Image source: Pierre-Yves Fleury
#60
Image source: Mike Meistrich
#61
Image source: Dr Kendra Becker
#62
A comment on a post of someone asking how to treat roundworm in their chickens.
As someone who worked in vet med, I am also very repulsed that their dogs frequently get roundworm…..if they’re not treating with dewormer, they likely have never cleared the infestation in those poor babies (or their family if they truly all are infected).
Image source: Anonymous member
#63
Image source: Molly Selba
#64
Image source: Pierre-Yves Fleury
#65
Image source: Mike Meistrich
#66
Image source: Brian E-Cash
#67
Image source: Mike Meistrich
#68
Image source: Rikki Arvanites
#69
Image source: Mike Meistrich
#70
Image source: Anonymous member
#71
Image source: Joe Miller
#72
Image source: Amphetameme
#73
Image source: Pierre-Yves Fleury
#74
Image source: Pierre-Yves Fleury
#75
Image source: Linda Traitz
#76
Image source: Kat Fiore
#77
Image source: Aaron Dyck
#78
Image source: Pierre-Yves Fleury
#79
Image source: Anonymous member
#80
Image source: Sean Tuite
#81
Image source: Ryan Seright
#82
Image source: Douglas Eric
#83
Image source: Kris Spellman
#84
Image source: Lizz Matthews
#85
Image source: Shawna Martinez Wyrick
#86
Image source: Pierre-Yves Fleury
#87
Image source: Rikki Arvanites
#88
Wouldn’t a helicopter with blades like this be incredibly unstable, not to mention unable to fly?
Image source: John Beers
#89
Image source: Rikki Arvanites
#90
Image source: Neal Wakeford
#91
Image source: Mike Meistrich
#92
Image source: Ronald Dykeman
Follow Us