“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

by

There are funny pics, memes, and cringey videos we shamelessly devour on the internet, eating up our productive time like there’s no tomorrow. And then, there are funny Russian pics that take the entertainment to a whole new level.

The Twitter page “No Context Russia” is basically a virtual home to this kind of content. The posts seem to reflect the very core of “Russian reality” taken out of context that feels both hyperreal and surreal at the same time. Think of “Stal’in Doner” or a man covered in brown paint chopping a watermelon in half with his bare hand—things are really weird on the other side of the world!

Scroll down, upvote your favorite Russian reality moments, and be sure to check our previous post on what “A Normal Day In Russia” looks like as presented in a compilation of weird and wonderful pics.

#1

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#2

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#3

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#4

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#5

“Squeeze the chicken to stop the bus”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#6

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#7

“Do not knock, the cat has keys”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#8

“Escalator temporarily stairs”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#9

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#10

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#11

“The shop is under surveillance”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#12

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#13

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#14

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#15

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#16

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#17

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#18

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#19

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#20

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#21

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#22

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#23

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#24

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#25

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#26

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#27

“I am not for sale. I am advertising vodka.”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#28

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#29

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#30

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#31

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#32

“Don’t eat Egor”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#33

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#34

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#35

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#36

“Searching for a therapist”

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#37

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#38

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#39

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

#40

“No Context Russia:” 40 Pics That Prove Russia Is Unlike Any Other Country

Image source: Russia_NC

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Who Is The Man At The End Of The Lincoln Lawyer Season 1?
3 min read
May, 15, 2023
Couple Recreates ‘101 Dalmatians’ Intro For Their Engagement Photoshoot
3 min read
Nov, 11, 2025
Freezing Ocean Waves In Nantucket Are Rolling In As Slush
3 min read
Nov, 11, 2025
CBC Shares 1984 Video Of Keanu Reeves Reporting On Teddy Bears, The Internet Falls In Love With Him Even More
3 min read
Nov, 14, 2025
For The Love Of All That Is Holy, Here Are 19 Fixes For These Safety Nightmares
3 min read
Aug, 2, 2025
I Made Illustrations Using Elements Of Surrealism, Visual Metaphor, And Juxtaposition
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.