This IG Account Is For “Cursed Pics Only” And Here Are 40 Of The Most Baffling Ones

Just as we pack our clothes, shoes, and other items in a suitcase for a trip, a .jar file packs together all the pieces needed for a Java program to run.
And there’s one suitcase/jar that we think is right up your alley. Only this one contains images.
Enter the enigmatic world of ‘NoContext.jar’ on Instagram. As the name suggests, this account curates a collection of whimsical pictures completely devoid of context and invites followers to embark on a journey where it’s impossible to predict what you’re going to see next.
A dog melting from enjoying a head scratch? A group of people masquerading as road cones on a street? Who knows! Continue scrolling and allow the absurdity to take over.
More info: Instagram
#1
Image source: nocontext.jar
#2
Image source: nocontext.jar
#3
Image source: nocontext.jar
#4
Image source: nocontext.jar
#5
Image source: nocontext.jar
#6
Image source: nocontext.jar
#7
Image source: nocontext.jar
#8
Image source: nocontext.jar
#9
Image source: nocontext.jar
#10
Image source: nocontext.jar
#11
Image source: nocontext.jar
#12
Image source: nocontext.jar
#13
Image source: nocontext.jar
#14
Image source: nocontext.jar
#15
Image source: nocontext.jar
#16
Image source: nocontext.jar
#17
Image source: nocontext.jar
#18
Image source: poomkinjuice
#19
Image source: nocontext.jar
#20
Image source: nocontext.jar
#21
Image source: nocontext.jar
#22
Image source: nocontext.jar
#23
Image source: nocontext.jar
#24
Image source: nocontext.jar
#25
Image source: nocontext.jar
#26
Image source: nocontext.jar
#27
Image source: nocontext.jar
#28
Image source: nocontext.jar
#29
Image source: nocontext.jar
#30
Image source: nocontext.jar
#31
Image source: nocontext.jar
#32
Image source: nocontext.jar
#33
Image source: nocontext.jar
#34
Image source: nocontext.jar
#35
Image source: nocontext.jar
#36
Image source: nocontext.jar
#37
Image source: nocontext.jar
#38
Image source: nocontext.jar
#39
Image source: nocontext.jar
#40
Image source: nocontext.jar
#41
#42
Follow Us