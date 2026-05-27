This Page Is Dedicated To The Weird Side Of Wikipedia, And Here Are 69 Of The Best Animal-Related Examples

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When you think nothing can surprise you anymore, we’re here to prove you wrong. And this time it’s not inventions or major discoveries, but rather some “hidden” and often bizarre facts from the animal world sitting in the ‘Depths of Wikipedia’.

We’ve gathered some of the best posts shared by the Instagram community, showing both interesting bits of knowledge and fun visuals – often with captions that can be understood in more than one way.

If you’re curious what other people found fascinating and couldn’t resist sharing, keep scrolling down.

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Patrick Penrose
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