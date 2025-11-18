The Uncomfortable Truth: 21 Illustrations Revealing Today’s Societal Issues, By This Artist (New Pics)

It is mind-boggling that in this day and age, we still haven’t solved crazy amounts of issues and even continue to create new ones. The need for power, wealth, and dominance at the cost of other people’s lives is a crime that will hopefully not be tolerated in the future.

But today, all we can do is empathize and raise awareness of ongoing issues that the artist Alireza Pakdel perfectly encapsulates in his illustrations. Alireza is from Iran, and he has been working as a cartoonist and illustrator for three decades. The artist is highly awarded for his work, and we are sure you would agree that he deserves it.
More info: Instagram | Facebook | alirezapakdel.com

#1

Image source: alirezapakdel_artist

#2

Image source: alirezapakdel_artist

#3

Image source: alirezapakdel_artist

#4

Image source: alirezapakdel_artist

#5

Image source: alirezapakdel_artist

#6

Image source: alirezapakdel_artist

#7

Image source: alirezapakdel_artist

#8

Image source: alirezapakdel_artist

#9

Image source: alirezapakdel_artist

#10

Image source: alirezapakdel_artist

#11

Image source: alirezapakdel_artist

#12

Image source: alirezapakdel_artist

#13

Image source: alirezapakdel_artist

#14

Image source: alirezapakdel_artist

#15

Image source: alirezapakdel_artist

#16

Image source: alirezapakdel_artist

#17

Image source: alirezapakdel_artist

#18

Image source: alirezapakdel_artist

#19

Image source: alirezapakdel_artist

#20

Image source: alirezapakdel_artist

#21

Image source: alirezapakdel_artist

