50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

by

Depending on which country you live in, you officially turn into an adult when you’re 18 or 21. At that point you’re supposed to step into a promised era of endless responsibilities, bills, chores and mind-buggers that will have nothing similar to the liberating and cool world you dreamed of as a teen.

But ask my fellow millennials how it feels to be an adult and they will be short of words. The truth is, we don’t know, or we do but we don’t have words for it.

Luckily, this hilariously raw Twitter page “Adult Problem” does that job for us. By sharing painfully relatable posts about what it’s like to be a modern adult, it shows the comical, genuine, witty, sometimes sad, and often cringe side of adulthood grown-ups often remain silent about.

“Where 9-5 doesn’t exist anymore, and we dress casual and fashionable at work,” says the page’s description and you can already guess the sense that the modern world’s adults are nothing like our parents and grandparents used to be when they were our age.

Psst! After you’re done, be sure to check out our previous post with more hilariously sad adulthood tweets that will make you laugh and then cry.

#1

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#2

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#3

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#4

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#5

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#6

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#7

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#8

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#9

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#10

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#11

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#12

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: annabrandberg

#13

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#14

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#15

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#16

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#17

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#18

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#19

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#20

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#21

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#22

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#23

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#24

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#25

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#26

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#27

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#28

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#29

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#30

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#31

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#32

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#33

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#34

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#35

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#36

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#37

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#38

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#39

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#40

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#41

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#42

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#43

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#44

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#45

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#46

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#47

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#48

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#49

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

#50

50 Painfully Funny Posts About Adulting That May Comfort You Knowing You’re Not Alone

Image source: adultproblem

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Party of Five” Reboot Is in the Works on Freeform
3 min read
Jan, 21, 2018
The Americans
The Americans’ Costa Ronin Talks Oleg’s Mission, Trusting Stan & If He’ll Ever Meet Philip and Elizabeth
3 min read
Mar, 30, 2015
317 Ancient Skeletons Found Buried Under Abandoned Department Store, Archaeologists Thrilled
3 min read
Sep, 4, 2025
Hey Pandas, What Do You Think Is Going On With The War Between Russia And Ukraine? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Seth MacFarlane’s ‘Ted’ Series Is Much More Heartfelt Than You’d Think
3 min read
Feb, 18, 2024
Hey Pandas, Type “Will I” And Let Autocorrect Finish (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.