These 30 Photos From The Miss USA “State Costume” Show Demonstrate That The Participants Understood The Assignment

On Monday, Oct 3, 2022, a new Miss USA was crownedR’Bonney Gabriel, the first Asian American woman to represent Texas in the Miss USA pageant, will now go on to compete in the Miss Universe pageant on January 14, 2023 in New Orleans, Louisiana. But before we move on to focusing on Miss Universe, let’s take a moment to appreciate all of the women who worked hard to compete in the Miss USA pageant.

One of the most talked about sections of the pageant was the Costume Show, and we definitely understand why. Down below, we’ve gathered photos of all of the “State Costumes” that were proudly worn by each Miss USA contestant to perfectly capture the unique and special qualities of each of their home states.

Be sure to upvote the photos of women that you think perfectly understood the assignment, and then, if you live in the US, let us know in the comments if your home state was accurately represented. Keep reading to also find an interview with Miss Montana 2018, Dani Walker, and then if you’re interested in checking out another Bored Panda article that’ll get you in the Miss Universe season mood, we recommend reading this story next.

The internet is going wild for all of the “State Costumes” that were featured in the Miss USA 2022 pageant

The winner of the pageant was R’Bonney Gabriel, however all of the contestants went all out with their costumes

#1 Miss North Dakota

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#2 Miss California

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#3 Miss New York

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#4 Miss Nevada

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#5 Miss Minnesota

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#6 Miss Connecticut

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#7 Miss West Virginia

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#8 Miss Missouri

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#9 Miss Arizona

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#10 Miss Hawaii

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#11 Miss New Mexico

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#12 Miss South Carolina

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#13 Miss Montana

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#14 Miss Vermont

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#15 Miss New Hampshire

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#16 Miss Rhode Island

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#17 Miss Idaho

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#18 Miss Wisconsin

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#19 Miss Florida

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#20 Miss New Jersey

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#21 Miss Massachusetts

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#22 Miss Arkansas

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#23 Miss Mississippi

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#24 Miss Virginia

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#25 Miss Maryland

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#26 Miss Illinois

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#27 Miss Delaware

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#28 Miss Alaska

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#29 Miss Washington

Image source: Finesse Levine for Miss USA

#30 Miss Kansas

Image source: Finesse Levine for Miss USA

