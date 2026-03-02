Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

by

Black-and-white photography can feel brutally honest: strip away the color, and suddenly the entire image lives or dies on light, shadow, texture, and timing. Minimalism makes that challenge even sharper. When there are only a few elements in the frame, every line has to earn its place, every highlight has to be controlled, and every dark area has to carry intention—not just “empty space,” but the kind of silence that shapes the whole scene.

That’s the space Serbian photographer Martin Kocjan likes to work in. His fine-art minimalism leans into clean compositions and strong contrast, where a silhouette, a horizon, or a single human figure can turn into a story. And while many of his strongest images are black-and-white, he also shoots in color, especially when the sun decides to provide those beautiful red and orange tones to the end of a day. Add in his love of diving, and you get a portfolio that moves between street simplicity and the underwater world, capturing the unseen with the same steady sense of restraint.

Vote on your favorites, and of course, check out all of Martin’s work on his Instagram page.

More info: Instagram

#1

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#2

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#3

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#4

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#5

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#6

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#7

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#8

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#9

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#10

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#11

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#12

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#13

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#14

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#15

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#16

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#17

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#18

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#19

Location: Greece

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#20

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#21

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#22

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#23

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#24

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#25

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#26

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#27

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#28

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#29

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#30

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#31

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#32

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#33

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#34

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#35

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#36

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#37

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#38

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#39

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#40

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#41

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#42

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#43

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

#44

Serbian Photographer Martin Kocjan Creates Clean, Minimalist Frames With Light, Shadow, And Contrast (44 Pics)

Image source: Martin Kocjan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
You Won’t Believe These 12 Photos Are Shot In One Of The World’s Densest Cities
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Religious Pandas, What Questions Do You Have For Athiests? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
This Man Feeds 80 Stray Dogs Every Day Because He Can’t Bear to See Them Starve
3 min read
Nov, 11, 2025
Photographer Mashes Photos Together For Hilarious Results
3 min read
Nov, 11, 2025
30 Hilariously Embarrassing Party Fail Stories That People Submitted For Jimmy Fallon’s Challenge
3 min read
Nov, 15, 2025
“He Will Use Past Against Me”: Husband Gets Mad At Wife’s Reaction To His Weird Behavior At Dinner
3 min read
Jan, 26, 2026