I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

by

My name is Yana Khachikyan and I create miniature paintings. I really believe that details make perfection, hence I try my best to achieve it while creating my miniatures. I work really hard on the details of my paintings as I think they are the most important part and they catch the eye of the viewer.

There are no special tools, just an ordinary palette knife and a couple of small brushes. It’s just that I love what I do – and I keep trying and trying till I’m satisfied with the result!

Check out my other works I shared on Bored Panda by clicking here, here and here

More info: Instagram | Facebook | youtube.com

#1

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#2

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#3

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#4

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#5

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#6

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#7

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#8

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#9

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#10

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#11

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#12

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#13

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#14

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#15

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#16

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#17

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#18

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#19

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#20

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#21

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#22

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#23

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#24

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#25

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#26

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

#27

I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

Image source: YanaKhachikyan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
What We Learned from the First Trailer for “Walker”
3 min read
Nov, 11, 2020
Every Year These Friends Dress Up As A Different Version Of The Same Celeb, And The Result Gets Better And Better
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, What’s The Dumbest Thing That You Overheard Someone Saying In Public? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Bulgarian Photographer Captures Amazing Moments Traveling The World
3 min read
Nov, 11, 2025
My 6 Short Horror Stories That Will Haunt You In Under A Minute
3 min read
Sep, 16, 2025
Woman’s Passing Exposed Pastor’s Son Allegedly Holding Four Adults in His Basement
3 min read
Sep, 23, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.