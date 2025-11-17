I Use Various Small Surfaces For My Miniature Paintings, And Here Are 27 Of My Best Ones (New Pics)

My name is Yana Khachikyan and I create miniature paintings. I really believe that details make perfection, hence I try my best to achieve it while creating my miniatures. I work really hard on the details of my paintings as I think they are the most important part and they catch the eye of the viewer.
There are no special tools, just an ordinary palette knife and a couple of small brushes. It’s just that I love what I do – and I keep trying and trying till I’m satisfied with the result!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
